Tengan ustedes un buen día de abril. Nuevo marco temporal, primavera ya y un mes donde todo despierta y se ilumina, para continuar con nuestro periplo vital. Con esa historia que cada uno de nosotros escribimos cada día, haciendo camino al andar. Pues aquí estamos de nuevo, contando cosas que nos pasan y tratando de aprender de ellas. Y, a partir de tales experiencias, entender qué modelo de sociedad queremos y cuál no, siendo conscientes desde el principio que lo que construyamos será la intersección de lo que dibujemos entre todos y todas. De eso se trata...

Hoy les contaré algo que me pasó en la carretera, gran inspiradora de tantas de estas columnas, para luego trasponerlo a un ámbito mucho más amplio. Fue hace dos días pero no se trató de la primera vez ni de la segunda... Fue una más. Y me temo que no será la última... La cuestión es que anteayer volví a encontrarme a uno de esos conductores o conductoras que hacen suyo el “si no miro, no viene...”. Ya saben, la estrategia del avestruz. Algo que, “ley de Murphy” mediante, siempre termina en que alguien viene y, como corolario, una inminente situación de peligro. Esta vez me tocó a mí.

Conducía yo antes del amanecer por una carretera principal cuando me encuentro, en una pequeña pista, a un coche parado en una señal de “stop”, intentando acceder a la primera de ellas. Me ve, sigue parado y, cuando quedan pocos metros para que pase frente a su coche, comienza a dejar caer el mismo, ocupando parte del carril por el que yo circulo. Uno puede pensar que es un momentáneo descuido, pero no, la maniobra continúa. Fuerza una drástica reducción de velocidad por mi parte y, al estar ya al tanto de la negligente conducta del automovilista en cuestión, no pasa nada. Nada de nada. Él termina de ingresar en el carril y continúa su camino como si yo, situado ya detrás de su coche y sorprendido por tal infracción, no existiese. Les diré que el aludido conductor avanzó unos pocos metros delante de mí, con velocidad anormalmente reducida para el tramo y el estado de la vía y, de repente, se coló por otra pista situada un poco más allá, como si su fugaz incursión de tal guisa en la carretera principal no hubiese podido tener unas consecuencias verdaderamente desastrosas. A estas alturas creo sinceramente que tal “as del volante” ni siquiera se percató en momento alguno de que, invadiendo así la carretera, nos puso en peligro a los demás, e incluso siquiera de que había alguien más por allí, a pesar de la preceptiva luz de cruce y la fantástica visibilidad del tramo en que todo aconteció. Surrealista.

Lo que les digo: “Si no miro, no viene”. Porque creo que el o la conductora no miró, a pesar de estar parado y tener una excelente perspectiva del conjunto del carril. O miró y no vio, que aún me parece más peligroso. O que vio y no quiso ver, ¡y a lo suyo! Porque, si no es así, ¿qué pasaba entonces por su cabeza, o en qué estaba distraído? ¿Cuál fue la razón para que o bien sus sentidos fallasen o, como segunda hipótesis, para que el procesado posterior de la información por ellos recabada no fuese tenido en cuenta? ¿Qué ocurrió realmente?¿O estamos hablando de una actitud, de mirar a propósito para otro lado y creer que, así, las cosas no suceden? No se extrañen... Es una táctica tristemente habitual en esta sociedad. Acaso, ¿no se manifiesta esto en la percepción de una buena parte de nuestra sociedad en relación con la situación de la pandemia de COVID-19? ¿No es el “si no miro no viene” una visión equivalente al manido y siempre desafortunado “malo será”?

No, queridos y queridas, no basta con no mirar para que las cosas no acontezcan. Hay que poner las medidas oportunas para evitarlas y nunca una conducta evasiva nos alejará de las consecuencias de nuestra irresponsabilidad. Si dejamos caer el coche en la carretera no mirando o haciendo que no miramos, somos los principales responsables de lo que pueda ocurrir, del mismo modo que todo termina saliendo mal si nos tomamos una amenaza real y tangible para la salud como una chirigota, filtrando la realidad desde una visión sesgada y, con frecuencia, iletrada en la cuestión. Hay que mirar, conocer y obrar en consecuencia, en la carretera, en la salud y en todos nuestros actos. Es la única forma de no lastimarnos a nosotros y a los demás. Porque, miremos o no, las cosas pasan. Pero solamente mirando, siendo muy conscientes de la realidad, podemos evitar o al menos acotar las consecuencias de nuestra propia mala praxis. Y, sin mirar, uno puede tener suerte una, dos o un pequeño número limitado de veces. Pero a la larga, y ocurre en la carretera y se palpa todavía en muchas historias que pueblan las UCI de nuestros hospitales, lo normal es que así todo salga horriblemente mal.