El horror de las matanzas

Las horribles imágenes de las supuestas matanzas de civiles ucranios por tropas rusas en territorios que fueron antes ocupados por el ejército enviado por Moscú han conmocionado a la opinión pública mundial. Algunas televisiones advirtieron a los espectadores de que la contemplación pudiera herir su sensibilidad. Y dirigentes de países y de organizaciones respetuosas con los derechos humanos manifestaron su intención de llevar ante la corte penal internacional a las autoridades rusas como autores de innumerables crímenes de guerra. Por su parte, el gobierno que preside Vladímir Putin y el alto mando militar de la Federación Rusa han negado las acusaciones y sostienen que las fotos son un montaje. “Las publicaciones sobre lo sucedido en Bucha”, argumenta el Ministerio de Defensa, “aparecieron en varios medios a la vez, lo que indica una campaña de propaganda planificada”. Y algo parecido sucede con la credibilidad que le otorgan a los cadáveres aparecidos en fosas comunes, o tirados en las calles con las manos atadas y disparos a corta distancia en la cabeza. Todos los lejanos espectadores de estas brutalidades estamos acostumbrados a sufrir niveles muy altos de violencia televisada, tanto vengan de la ficción como de la realidad. Lo malo del asunto es que, por saturación, tendemos a confundir los dos planos y ya no sabemos cuál es más cierto. Desde que el presidente de los Estados Unidos, el primer ministro de la Gran Bretaña y el botones Sacarino declararon la guerra a Irak con la excusa de estar en posesión de armas de destrucción masiva (si las tuviera de verdad nadie le hubiera molestado) la industria de la mentira se ha desarrollado de forma espectacular. El siglo XX fue especialmente prolífico en conductas violentas y en prácticas aberrantes de torturas y malos tratos. Y el siglo XXI ha entrado con ánimo renovado en esa materia. Da un poco de risa oír a los biempensantes criticar algunas acciones con el supremo argumento de que el desarrollo moral que representa el nuevo siglo no es compatible, por ejemplo, con la corrupción. Como dejó escrito Sánchez Ferlosio: “Vendrán más años malos y nos harán más ciegos”. Parece una profecía que se va cumpliendo, como nos demuestra la ferocidad de la guerra entre Rusia y Ucrania en las versiones que nos sirven los medios. Algunos de ellos califican el hallazgo de los cadáveres de civiles ucranios como la “matanza de Bucha” (el pueblo donde sucedió). En una emisora de radio pude escuchar la arenga de un locutor en la que comparaba esta matanza con las de Paracuellos del Jarama, donde fueron fusilados miles de opositores a la Segunda República en diciembre de 1936, el primer año de la guerra civil española. Mantuve fijo el dial de la emisora, a la espera de que el locutor volviese sobre el tema citando las matanzas del bando franquista, e incluso de las víctimas de la, más cercana en el tiempo, de los abogados del bufete de Atocha, pero no hubo ocasión. Con las matanzas de seres humanos no es bueno hacer distingos. Y menos aún por razones políticas o ideológicas.