¿Qué tal les va? Espero que bien, como siempre, a pesar de la fuerte marejada que vivimos en estos convulsos y líquidos tiempos que nos están tocando. Por aquí seguimos, apelando a que la cordura se deje ver más por estos lares, refiriéndome al planeta en su conjunto. A que los humanos progresemos en la idea de comprender que, si no nos va bien a todas y a todos, mal iremos. Ojalá lo entendamos, sí, aunque me parece que cada vez es más complejo ganar adeptos para tal causa...

Y en tales cuitas llegamos a este tiempo siempre singular, de mayor asueto y celebraciones tradicionales. No crean que a mí me entusiasman mucho estos días, desde la perspectiva de que en los mismos se produce el mismo agobio que en agosto, pero de una forma mucho más concentrada en el tiempo. El resultado, un aluvión de visitantes, tanto de locales que viven normalmente fuera, como de personas de otras partes del país y de otros lugares. Algo que hace complejo moverse en tales circunstancias, en las que pequeños actos cotidianos pueden complicarse sobremanera. Si a eso sumamos la pandemia —no olviden que aún existe—, peor. En fin, que a ver cómo nos va en tal trance. Les deseo lo mejor, sean ustedes de los que se mueven, de los que llegan aquí de otros sitios, o de los que se han quedado en casa.

Y, mientras digo esto, pienso a la vez en otras personas a las que no les va en absoluto bien estos días. Me refiero, por ejemplo, a la población masacrada en Ucrania sobre la que escribía recientemente, o en tantos otros lugares de conflicto y guerra abierta. O a los habitantes del Sáhara Occidental porque, sin haber hablado últimamente con nadie de allí, entiendo que en este momento se sentirán más abandonados y traicionados que nunca por nuestro país. ¿Por qué? Pues por el reciente y extraño golpe de timón en cuanto a ellos por parte del Gobierno de España, que hace que, a la postre, tal territorio esté finalmente abocado a convertirse en una provincia más de Marruecos. Algo que propiciará que se cumpla al cien por cien la hoja de ruta diseñada por este último país para lo que un día fue una provincia española. Y todo ello a pesar del cierto grado de autonomía previsto para el enclave, según reza el comunicado conjunto suscrito ahora por los responsables políticos de Marruecos y España. Papel mojado en el medio plazo, se lo digo yo.

¿Qué ha pasado con el Sáhara, entonces, para que esto suceda tantos años después, cincuenta, de haberse producido los hechos donde todo se gestó? Pues que tal territorio, hoy desamparado, ha sido convertido en una moneda de cambio, en un contexto mucho más global. Porque eso es lo que está hoy encima de la mesa. Un pulso formidable entre dos ejes. Uno el de Marruecos, apoyado por Estados Unidos, y al que hoy quiere dar un espaldarazo España, porque así arregla muchos otros asuntos últimamente envenenados con nuestro vecino del sur. Y otro, el de una Argelia cada vez más cerca de Rusia, que se ve ahora con otros ojos, después de los recientes movimientos de este último país, bien conocidos por ustedes, y que han implicado la guerra, la destrucción y la vulneración de cualquier cosa parecida a un derecho humano en Ucrania.

Así las cosas, y con la lógica desconfianza en Rusia como telón de fondo, Sánchez ha dado carpetazo a un asunto que, entiendo, no le correspondía solamente a él dilucidar como presidente del Gobierno, por dos razones. Primero, porque se trata de un tema de calado, que no se debería abordar sin el necesario consenso, existiendo una división evidente dentro del propio Gobierno, y sin que el Parlamento tenga capacidad para pronunciarse. Y, segundo, porque aún entendiendo que tal acercamiento a Marruecos se produce para arreglar temas domésticos muy importantes, no todo debe valer para lograr los intereses de uno, sin tener en cuenta el precio del desaguisado. También es verdad que, así, se asegura el equilibrio en la zona, cuya inestabilidad podría traer consecuencias globales muy graves de otra manera. Pero... ¿es lícito plantearlo a partir del menoscabo de los derechos políticos de un pueblo vulnerable y muy lastimado?

España gana en el corto plazo con la decisión, vía mejor control de las fronteras, cooperación económica, mejor y más alto nivel de intercambio, y un largo etcétera. Pero quizá pierde en términos mucho más estratégicos y lo hace, sin duda, también desde el punto de vista moral con aquellos a quienes un día prometió una consulta. La zona gana en materia de estabilidad, claro, pero a costa de potenciar la mano de hierro de un régimen bastante cuestionable. Como ha pasado más veces, se refuerza al que me inquieta ahora para que esté más tranquilo y colabore, pero sin reparar en el daño que puede hacer —y, en particular, hacernos— tal actor a largo plazo. Así se han generado otras veces los monstruos que luego, más adelante, se revolvieron hasta el infinito contra quien les alimentó. Y así puede pasar aquí, una vez que Marruecos —y, en particular, su monarquía— se haya salido con la suya.

En fin, que este era un asunto en el que se podía haber decidido aquello de que, sin tenerlo todo muy claro, “mejor no meneallo”. Pero no, se ha hecho, en un golpe de efecto que pocos se esperaban. Bueno... ahora solamente queda no tener que lamentarlo, en clave de aquí. En clave de allá, del Sáhara Occidental, el desastre ya está servido. No tengan duda. Y vuelven a perder los más débiles.