El último reducto del misterio

Es probable que las películas de terror sean las únicas que pueden mantener cierto misterio antes de su estreno. A lo largo del año van a llegar estas películas. Una es X (estreno el 29 de abril), lo nuevo de Ti West, director poco conocido para el gran público pero de culto entre los fans del género. Suya es, por ejemplo, la fundamental y muy imitada The House of the Devil (2009). Producido por A24, empresa que prestigia todo lo que toca y es única empaquetando sus películas (los mejores pósteres, la mejor comunicación), lo nuevo de West, un sofisticado slasher sobre el rodaje de un porno, podría situarle de una vez por todas en el lugar que merece. La arrebatadora y a la vez desconcertante campaña visual en torno a ella ha despertado una expectación considerable. También producida por A24, este mayo se estrenará en EEUU Men (2022), dirigida por Alex Garland (Ex Machina) y con uno de los pósteres y de los tráileres más inquietantes que se recuerdan.

Otra de las películas que llegarán este 2022 es Venus, de Jaume Balagueró, de la que se sabe poco más que el título, el reparto y que el director de [REC] (2007, codirigida con Paco Plaza) y Mientras duermes (2011) parece retomar en ella la vertiente más terrorífica de su filmografía. Y, entre otras, es obligatorio mencionar dos muy esperadas. Una es Black Phone (2021), lo nuevo de Scott Derrickson, película que ya da miedo desde el argumento, el póster y la imaginería del horror que exhibe el tráiler. La otra es, por supuesto, Nope (2022), de Jordan Peele, el director de Déjame salir (2017). En este caso, la comunicación de la película es directamente una sofisticada pirueta para no contar de qué va. En un momento en el que el exceso de promoción, información y ruido impiden llegar a una película sin saber nada, me sigue asombrando la capacidad de las películas de terror para salvaguardar su misterio. Y eso implica a los que las hacen y a quienes las comunican, pero también a las películas en sí. Incluso si te explican mucho sobre ellas, las películas de terror tienen el don de arrastrarte hacia ellas de mil formas distintas y sin que ninguna esté del todo clara.