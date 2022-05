Tengo un amigo que es taxista que ama su profesión y que muchas veces le contratan para viajes muy largos. Él siempre me dice que intenta ir con una comida de más, una dormida de más y “una necesidad” de más.

Me gusta el amor con la que habla de su trabajo, le apasiona la gente y sobre todo tiene una segunda pasión que yo también comparto. Le encantan las piscinas, siempre que ve una con una forma curiosa no puede dejar de fotografiarla. Siempre me las envía y el otro día me contó una historia que me entusiasmó.

Resulta que fue cerca de Torroella de Montgrí y allá había una piscina preciosa pero… Casi os lo cuento después de lo mejor de la semana pasada.

Tercer puesto. En el blanco: el ascenso y la caída de Abercrombie & Fitch, dirigido por Alison Klayman. Interesante documental que te deja perplejo y que te hace pensar en las formas de vender y el interés de comprar.

Segundo lugar. Kid 90, dirigido por Soleil Moon Frye. Estupendo documental sobre lo difícil que fue la vida de algunos actores infantiles en los años 90. Realmente apasionante la cantidad de material original que lograron para contarnos ese dolor oculto.

Primera posición. Better call Saul, creada por Vince Gilligan y Peter Gould (Movistar). Me ha encantado este inicio prometedor de la sexta temporada. Como siempre la última secuencia de cada capítulo es larga pero se te pasa como un suspiro. Marca de la casa y mérito total.

Y volviendo a mi amigo taxista me contó que había una preciosa piscina cerca de Torroella de Montgrí que justo después de la pandemia ha desaparecido, han decidido taparla y prescindir de ella. Y donde había antes un bello lugar que tenía magia, ahora hay césped.

Mi amigo no pudo más que aparcar, ir al punto medio donde antes había la piscina, agacharse y escuchar. Y me dijo algo muy bonito, me contó que aunque sabía que ya no había agua ni piscina, escuchó brazadas, gritos de niños jugando y chapoteo.

Le creo ciegamente porque no tengo duda que aquello que hubo siempre perdura.