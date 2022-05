Nota diplomática sobre perros y personas

En Ronda ha muerto un hombre al tratar de salvar a su perro de ser atropellado por un tren. Hace poco más de un mes falleció otro en Lloret de Mar intentando salvar de las aguas a su can (que pudo salir). A la inversa, los casos de rescate de humanos por perros son abundantes. Estos días un hombre fue atacado y muerto por su perro, suceso no tan raro aunque sean muchísimo más frecuentes los de maltrato y muerte de perros por humanos. En realidad sabemos muy poco de los perros, ellos viven en un mundo olfativo, mientras a nosotros nos llega por otros sentidos. Intentamos interpretarlos en clave de humanos y ellos no tienen inconveniente en dejarse cuando les conviene, pero se guardan siempre al menos una pequeña distancia para que no se olvide (y no olvidar ellos) lo que son. En mi opinión esa distancia de parte y parte es básica para una relación sana y constructiva entre ambas especies.