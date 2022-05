La muerte de nuestro centenario alcalde José Manuel Liaño Flores supone una gran pérdida para A Coruña. Su nombre quedará grabado como uno de los grandes referentes de nuestra ciudad y estará vinculado al germen de la Coruña moderna en la que nos hemos convertido. Su figura perdurará y pertenece ya al patrimonio de los coruñeses.

Liaño Flores era una persona comprometida y un trabajador incansable. Como letrada, su dedicación al mundo de la abogacía, que ejerció hasta hace poco tiempo, no me es ajena. No solo se le echará de menos en María Pita, sino también en el Colegio de abogados en el que era un auténtico icono.

José Manuel Liaño Flores dedicó más de 75 años a su pasión profesional, siendo un ejemplo de dedicación y compromiso y aportando conocimiento, energía y experiencia en todas sus actividades. En A Coruña tuvo la responsabilidad de liderar el bastón de mando de la ciudad en una época muy convulsa, fue una etapa breve, pero todos recordamos su capacidad impulsar proyectos que hoy se mantienen activos.

Como alcaldesa, no puedo más que dar el pésame a su familia, a sus compañeros y a sus amigos de parte de todos los coruñeses y coruñesas. Querido José Manuel, te vamos a echar mucho de menos. Gracias por todo, alcalde. Gracias por todo, letrado.