¿Qué tal les va? No sé si se han pasado por aquí en las últimas semanas, pero lo cierto es que —y perdónenme la constante reiteración en la idea— el tiempo vuela. A poco que se descuide uno, los días se hacen semanas y estos, meses. Y de ahí a cambiar el año, no va nada... Todo a velocidad de vértigo.

Pues aquí seguimos, ya ven, en una primavera a la que le falta poco ya para convertirse en verano. El maravilloso espectáculo de la luz, el color y las flores ha terminado de explotar, y ahora el camino de la estación es ya otro. Y es que a poco que suban más las temperaturas, y estos días parece que va a ser así, nuestros paisajes van a empezar a asumir otras tonalidades, mientras que la noche seguirá menguando hasta el solsticio. Todo olerá a verano, especialmente en el anochecer, y los ritmos de la Naturaleza se adaptarán a la canícula y... —y este es el tema hoy— al mucho menor ritmo en las precipitaciones.

Puedo entender que les guste el verano. ¿A quién no? Verano significa muchas veces vacaciones —a no ser que sean ustedes de los que trabajan especialmente en dicha época, como en la hostelería, el turismo y en determinados servicios—, descanso y tiempo —si se lo pueden permitir— para conocer otros lugares. Ya les conté más veces que yo disfruto más la playa en otras épocas del año, y que me gusta más viajar en primavera o en otoño, a pesar de que por razones profesionales ahora esto sea más complicado para mí. El verano llega a saturarme por la enorme cantidad de personas que coinciden en una buena parte de los destinos, incluida buena parte de nuestras rías, además de que no soy de los que llevan precisamente bien el calor. Pero bueno, en la diversidad está el gusto, y si les gusta el verano y el sol rotundo, pues fenomenal. Otros preferimos días más fresquitos.

Pero una cosa es el deseado verano y, otra, la peligrosa sequía. Y aquí sí que noto una cierta confusión, cuando determinadas personas se apenan ante la perspectiva de unos días de lluvia. Porque, no se engañen, las precipitaciones y el ciclo del agua son un ejercicio de suma cero. Y si no llueve cuando tiene que hacerlo, entonces podemos tener un problema, tal y como vaticinan para este año desde las instituciones especializadas. En efecto, existe ya preocupación en torno a qué puede ocurrir en los meses de agosto y septiembre y, o cambian mucho las cosas, o podremos estar hablando de un escenario de sequía en ese momento, que podría llegar a ser grave.

Miren, somos lo que somos por el agua. Por la lluvia, que nos da de beber, tiñe de verde nuestros campos y permite que la tierra, mayoritariamente de secano en Galicia, rinda bien y nos ofrezca una abundante cosecha. ¿De secano? Sí, la agricultura gallega no ha necesitado tradicionalmente grandes sistemas e infraestructuras de riego y, por tanto, se ha desarrollado lejos de una cultura y práctica generalizada de regadío como la que hay en otros lugares. Así las cosas, paradójicamente, somos más vulnerables que en otras zonas ante la eventualidad de un parón prolongado en las lluvias. Y este año, a pesar de una leve recuperación en algún momento, está resultando especialmente seco, puede que con un impacto severo en aguas subterráneas y acuíferos.

Todo ello en el contexto del cambio climático, que augura una mayor polarización del clima, fenómenos más destructivos fruto de la mayor cantidad de energía en una atmósfera recalentada y una imparable desertización en la zona centro y sur de nuestro país. Un panorama ante el que no hay que agobiarse —poco más da—, pero que conviene tener muy en cuenta, adoptando los necesarios cambios, así como políticas paliativas y de contención. Todo un reto ante el que, no cabe duda, la Humanidad tendrá que reaccionar en el corto y medio plazo.

¿Verano, entonces? Pues sí... pero también que llueva. ¡Que llueva! Yo agradeceré cada gota del líquido elemento. Y, visto lo visto, todos deberíamos ser conscientes de su importancia, más allá del mantra tan extendido del “buen tiempo”...