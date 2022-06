En estos partidos es muy importante saber que tienes una ventaja por el hecho de que te valga el empate. El Albacete es el que tiene que salir a marcar, es el que más se va a impacientar. El Deportivo tiene que llevar el partido con más tranquilidad y que no le pase como el día del Linares, porque si da facilidades, es más probable que un equipo como el Albacete las sepa aprovechar. El Deportivo debe enfocar no a esperar al rival, pero sí a manejar el encuentro, jugar con el nerviosismo del adversario y tener muy claro que si marcar primero va a ser muy difícil que el Albacete pueda remontarle. El Dépor demostró contra el Linares que, una vez que se pone por delante en el marcador, tiene capacidad para hundir al rival con rápidas contras. Por todos estos datos, debemos estar tranquilos y que la afición no se ponga nerviosa en esos primeros minutos.

Soy totalmente optimista y creo que hay que darle ese apoyo a los jugadores y confiar en que esta vez se va a conseguir el ascenso a Segunda. El posible extra de motivación que puedan tener los jugadores, lo que tiene que hacer el entrenador es frenarlo. La afición tiene que apoyar y, si se da cualquier fallo o inconveniente, seguir animando y nunca demostrar negatividad.