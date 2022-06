Existe en esta ciudad una planta para la ITV (inspección técnica de vehículos) situada en el Espíritu Santo. No me pregunten si el topónimo es el de un lugar, aldea, parroquia o concello, que seguro que no; ese sitio es el Espíritu Santo y todos los de por aquí nos entendemos. Y si ahora lo utilizo como titular de este minuto es para aprovechar la inspiración que me brinda un gran amigo en uno de sus geniales artículos poniendo la foto de un bus urbano de Bilbao en el que se lee Sagrado Corazón (lo pone en euskera) porque es la terminal de la ruta “Sagrado Corazón- Gran Vía”. Ni casposo ni retro, ni cambio de nombre, ni naranjas de la China. Es lo de toda la vida que nos toca vivirla. Qué mala estima sienten algunos con denominaciones que hablan de santos, de cosas espirituales o de personajes que ya tienen su sitio en la historia. Es como si a Toledo le quitan su fiesta del Corpus Christi, que es hoy, este jueves 16, aunque en los restantes sitios se ha traslado litúrgicamente al domingo siguiente. Así me evito titular Hoy es el Corpus, que muchos ni entenderían, dejando la invitación de que asistan a su merecida celebración el domingo 19 en La Coruña.