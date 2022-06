“Porque as estirpes condenadas a cen anos de soidade non tiñan unha segunda oportunidade sobre a terra”, escribe García Márquez no albaroque da súa gran novela. Talvez a derrota completa da saga dos Aurelianos e o arrasamento final de Macondo —primeiro sometido á barbarie da guerra civil e logo ao feroz imperialismo bananeiro dos Estados Unidos— non sexa certa, talvez comezase a escribir o pobo colombiano o pasado domingo unha segunda parte dos Cen anos de soidade na que o maquieiro ianqui abandona por fin o país e a terra pasa a ser de novo a propiedade comunal de quen a traballa. Petro e Francia chegaron ata aquí vitoriosos e vivos, o que ten máis mérito do que parece nun país cunha das maiores taxas de mortalidade do planeta para os xornalistas, sindicalistas e militantes de esquerda en xeral. Deixar atrás o capítulo final de Macondo vai ser un labor titánico: desmontar o uribisimo, o colonialismo cocaleiro, desarmar os paramilitares, poñer as inmensas riquezas do país ao servizo da maioría social, son todas tarefas que esixen heroes á altura da gran novela de García Márquez quen, como o Moisés do Éxodo, tampouco poderá contemplar a chegada final do seu pobo á terra prometida, a mesma que levan habitando toda a vida sen que nunca lles pertencese.

Tamén Mélenchon acadou o domingo unha vitoria histórica que non mereceu de momento crónicas entusiastas nese país que inventou o termo afrancesado: España. Acontece que tanto o Partido Popular como o PSOE torcían o domingo por Macron, no gran consenso neoliberal e atlantista que supón a ruína da maioría social e que esixe agora novos sacrificios humanos para custear o prezo dunha guerra que nunca debeu dar comezo, unha inflación que se negaron sistematicamente a coutar, unha débeda pública que ten a súa orixe na socialización das perdas dunha burbulla bancaria que hoxe de Guindos, artífice da gran estafa premiado coa subdirección do BCE, pretende que asumamos todos novamente seguindo as coñecidas receitas de Rajoy-Feijóo: rebaixa fiscal para os de arriba, recortes sociais para os de abaixo. Regresa o vello Capitalismo caníbal que Sarkozy quería refundar no 2008, mais Mélenchon amosa que unha alternativa é posible na suite nupcial do pazo do Minotauro.

Por desgraza para nós, o que sinalan os resultados das eleccións andaluzas do pasado domingo é que o macronismo de dereita, o do PP, non ten alternativa. O macronismo de esquerda, o do PSOE, segue buscando as chaves do pazo de San Telmo alí onde hai luz: candidato sen carisma, mala estratexia de campaña, etc., non onde realmente as perdeu: na equivalencia das súas propostas en política económica e as do PP. Seguro que se na Moncloa se atrevesen, por caso, a regular o prezo da enerxía, crear unha banca pública ou nacionalizar calquera cousa o resultado sería distinto. Pero prefiren morrer coas botas de Maastricht postas. Entre nós, o seu candidato á Xunta, Formoso, esixíalle á Xunta estes días que removese os poucos controis públicos que restan para a instalación de novos parques eólicos. Galicia-Macondo.