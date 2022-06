Aceptar vs Resignar

Un día un sabio me dijo que todo lo que te pasa es lo que te tiene que pasar, aunque en ese momento no sepas entenderlo. Esas experiencias difíciles, esa etapa cuesta arriba y esas lecciones que te da la vida, pronto serán tu fortaleza y tu despertar.

Durante mucho tiempo me costó comprender la diferencia entre aceptación y resignación. Esto me causaba inquietud interior. “Aceptar la realidad es la clave” —decían los grandes gurús, pero —¿y si la realidad no me gusta?— me preguntaba yo.

“Para transitarla debes primero aceptarla”. Esta era siempre su respuesta.

Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre aceptar y rendirse a lo que la vida te ponga delante?

Esta perspectiva me provocaba desasosiego porque dentro de mí sabía que se estaba obviando algo importante para darle sentido a esa frase. Faltaba una pieza.

Y entonces llegó la respuesta de la mano de un gran sabio:

Cuando te resignas tu actitud es pasiva ante lo ocurre y lo que ocurrirá. Te sitúas en una posición de víctima ante las circunstancias. En la resignación se vive desde la queja continua y son típicas frases como: Qué le voy a hacer. Es lo que me ha tocado vivir. Ya vendrán tiempos mejores. Qué mala suerte tengo, y un largo etc. ¿Te suenan?

“En la resignación eres el felpudo en el que la vida se limpia los pies”. Así lo define Lama Rinchen Gyaltsen, maestro de meditación de actualidad en la escuela de budismo tibetano.

Hablemos ahora de aceptación.

Cuando aceptas lo que ocurre: el daño que te ha hecho una persona, el mal resultado de un proyecto personal o profesional que emprendiste, la caída de expectativas ante algo ilusionante, etc., analizas la realidad, aceptas tu participación en ella y respetas el resultado aunque no sea el esperado, pero, y ahora viene lo bueno, ha llegado tu momento, el de decidir qué hacer ahora que ya has aceptado. Tu acción.

¿Merece la pena seguir dándole una oportunidad a esa persona que te ha fallado? ¿Crees que si tomas otro camino esta vez el mismo proyecto saldrá mejor o te ha dejado tan desgastado que ya no quieres seguir intentándolo?

Aquí está la clave y la clave eres tú ante la vida, ante lo que te ocurre, tu decisión, tu elección.

La resignación implica conformismo, inacción, decidir no tomar ninguna decisión y que sea la propia vida u otros los que lo hagan por ti. Cuando optas por esta opción, lo más probable es que el resultado no sea de tu agrado, ya que llegarás a un destino que algo o alguien ha elegido por ti, pero ¿de verdad quieres estar ahí?

La aceptación requiere atención, respeto y acción. Eres parte proactiva de tu vida, clarificas tus límites, sueltas lo que ya no te aporta y decides tu camino.

Recuerda que el lugar donde estás ahora es consecuencia de todas las decisiones que has tomado en el pasado, por lo que sino te agrada, permanece muy atento a cada una de las pequeñas decisiones que tomes hoy en día, porque te llevarán a ese futuro que anhelas.

Se cierra una puerta y se abre el universo. Solo tú tienes la llave.

Y ya sabes… sí a la aceptación.