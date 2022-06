¿Qué habría dicho Goya de la reunión de la OTAN en El Prado?

He sido casi desde mi niñez un visitante entusiasta y asiduo del madrileño museo del Prado, la gran pinacoteca nacional, envidia de cualquier país amante del arte.

No he dejado de acudir allí en las distintas estaciones del año y no sólo en las mañanitas de abril de las que hablaba en famoso librito Eugenio d´Ors, para gozar y profundizar en las obras de los grandes maestros.

Pero no puedo ocultar estos días mi profundo disgusto, al saber que el museo que tanto me gusta va a cerrar un par de días sólo para acoger una cena de los jefes de Estado y de Gobierno que asisten a la cumbre de la OTAN en la capital española.

Es verdad que los museos han sido muchas veces prostituidos para organizar en ellos desfiles de moda: vivimos, ya se sabe, en la sociedad del espectáculo y todo sirve a ese fin espurio.

Y es también cierto que El Prado como tantos otros museos exhiben en sus paredes pinturas en las que se glorifica a la monarquía española, la guerra y a los guerreros. Y, sin embargo...

¿Qué habrían pensado de esa reunión Goya, el creador de los desastres de la guerra, o Picasso, aunque su famoso Guernica, el más famoso cuadro antibelicista de la historia, no esté precisamente allí, sino en el vecino y también extraordinario Reina Sofía?

A la hora de escoger el lugar para la cena de los estadistas que han venido a la capital española a hablar de la mejor forma de castigar a Rusia por su invasión ilegal de Ucrania y de la amenaza de la China comunista en el Pacífico, ¿por qué no se pensó, por ejemplo, en el antiguo Museo del Ejército, hoy totalmente desaprovechado?

Ese y otros lugares habrían sido mucho más adecuados que el finalmente elegido por nuestro Gobierno para sus invitados atlantistas y que a uno, al menos, tanto le chirría.

Prefiero pensar un momento en la exposición que dedica el Kunstmuseum, de Basilea (Suiza), conjuntamente a Picasso y a El Greco, concebida en un principio por quien fue director del Prado Francisco Calvo Serraller y culminada, tras su muerte, por Carmen Giménez

Una exposición de aproximadamente treinta pares de obras que, hábilmente yuxtapuestas, permiten al visitante seguir lo que equivale a un diálogo intemporal entre ambos genios de la pintura.

Es acaso la primera vez que una exposición se dedica, al menos en esa escala, a rastrear la profunda influencia del cretense afincado en Toledo en nuestro malagueño universal, lo cual permite apreciar también el impacto del primero en las distintas vanguardias europeas del siglo pasado.

Acaso lo más sugestivo de la exposición de Basilea sea, por novedoso, la influencia del arte de El Greco, y muy concretamente de su serie de apóstoles que se conserva en el museo de Toledo a él dedicado, en el cubismo analítico de Picasso.

Por muy innovador e iconoclasta que fuera siempre éste, lo cierto es que trabajó siempre con motivos tradicionales como el retrato, el autorretrato, el bodegón o el desnudo, como le sucedió al francés Paul Cézanne, otro artista admirador de El Greco y admirado a su vez por el malagueño.

Como confesó el propio Picasso a la crítica de arte francesa Hélène Parmelin, siempre tuvo la impresión de estar vigilado mientras pintaba, y al igual que sus colegas contemporáneos, ya fueran “buenos o manos, figurativos o abstractos, por sus predecesores: Delacroix, Giotto, Tintoretto o El Greco”.

Para quienes no puedan visitar este año esa ciudad de la neutral Suiza y su fantástico museo de bellas artes queda el consuelo de que el próximo verano podrán ver una versión abreviada de esa exposición en El Prado, según uno ha sabido de fuentes de la pinacoteca madrileña.