El súbito desplome de un tramo de la A-6 afortunadamente no causó víctima alguna. De todas formas, ver las fotos del destrozo causado por el percance, con las alturas de los pilares, es para echarse a temblar por lo que podría haber sucedido con vehículos transitado en ese momento. Todavía no se saben a ciencia cierta las causas del derrumbe, que si la sal que se echa en invierno para evitar calzadas heladas, que si la fatiga de los materiales, en fin, que no se sabe. Si algún día, Dios no lo quiera, parte de la techumbre metálica del aparcamiento del Chuac cae sobre los coches estacionados, o peor si es sobre alguien que se dispone a meterse en el vehículo, tendré sobre mi conciencia el remordimiento de no haber avisado a la empresa concesionaria de un agujero en el tejadillo y de la corrosión que vi en una zona de dicho aparcamiento. Resulta que llegada la hora de comer aún tenía que esperar, así que me fui a por la comida en tenía en el coche, y al ver despejada la zona saqué la silla de playa y allí, en el propio parking, comí tranquilamente contemplando la bocana del puerto. Entonces advertí el deterioro de la techumbre que he comentado. ¿Lo digo? ¡Uf, menudo lío! Y así pasa lo que pasa.