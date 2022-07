Puro sistema

La tele me habla. Me dice que los próximos seis meses van a ser complicados. Le pregunto si más complicados que los seis meses posteriores a mi nacimiento, si los seis meses posteriores a mi primer aniversario, si los seis meses posteriores a mi primera comunión, a mi primer trabajo, a mi primera boda, al fallecimiento de mis padres, al nacimiento de mis hijos… Todos los meses posteriores de mi vida, quizá también los de la de usted, han sido complicados. Complicados por cuestiones de orden práctico y de orden mental. Cuando aflojaban las de orden práctico, aumentaban las de orden mental, y viceversa. Mantenerse ocupado, como aconsejan algunos, no lo arregla todo. Hay ocupaciones que matan. La televisión me habla, pero no me contesta. La televisión sigue a lo suyo, que es generar realidad. Dice ahora que la industria armamentística es bondadosa porque proporciona puestos de trabajo.

La tele no se estropea nunca porque si se estropeara la tele se estropearía la realidad. No queremos decir con ello que la realidad esté bien; al contrario, la realidad tiene problemas de todo tipo porque la realidad es intrínsecamente problemática, pero la tele no tiene interés alguno en arreglarla. La tele solo está para reproducirla, para multiplicarla. La tele es una fotocopiadora en 3D de la realidad en la que chapoteamos. Cuando la apagas, la tele continúa emitiendo fractales de realidad. De momento, la vemos encendida porque se trata de un invento reciente y está en la fase de seducirnos todavía, pero cuando nos tenga del todo subyugados, no tendremos necesidad de encenderla para que nos diga que los próximos seis meses serán complejos y que la industria armamentística es maravillosa porque proporciona puestos de trabajo. Cuando nos tenga del todo subyugados, miraremos la pantalla de la tele apagada y veremos en ella todo lo que pensamos, y lo que pensaremos es que los próximos seis meses serán complejos y que la industria armamentística es progresista porque proporciona puestos de trabajo, etc. La tele dedica poco tiempo a las alucinantes cifras de abstención en las elecciones, porque el abstencionista es un tipo que se va del sistema y la tele está con el sistema.