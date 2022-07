Catálogo de malas decisiones

Nuestras elecciones están sesgadas. No es la primera vez que lo leerán en estas líneas, tampoco la última. Pero no conviene olvidar que tenemos una máquina tremendamente potente a la que llamamos cerebro y que se dedica a boicotearnos constantemente. Por ser algo más original que en anteriores entregas de este serial sobre los sesgos, conviene destacar aquellos que son algo más curiosos. Lo que no quiere decir que sean raros.

Por ejemplo, el que se conoce como el efecto Dunning Kruger es tan viejo como la antigua Grecia. Y es, abrumadoramente, habitual. Ahora verán. Según este sesgo cognitivo hay personas que se perciben a sí mismas como más inteligentes y más capaces de lo que realmente lo son. Ya les va sonando la historia. Hay investigaciones que apuntan a que son los que tienen una baja capacidad intelectual los más propensos a caer en las garras de este síndrome. Internet ha ayudado a magnificar este sesgo y ha ayudado a propagarlo de una manera brutal. Universal. Los que le pusieron nombre fueron los psicólogos David Dunning y Justin Kruger que ganaron el premio Nobel allá por el cada vez más lejano año del efecto 2000. Lo definieron también a la inversa. Es decir, el efecto también se da entre aquellos que, pese a tener unos elevados conocimientos sobre una materia, pecan demasiado de modestia y presumen, aunque sea mentira, de ser unos legos en esa materia. Cada vez hay más Dunning-Krugers por ahí. Pero quizás el sesgo más común que se da ahí arriba no sea el descubierto por estos investigadores. La palma se la lleva el conocido como sesgo de confirmación. En mayor o menor medida todos favorecemos ideas que intentan confirmar nuestras propias creencias sobre alguna cuestión. Todos buscamos en fuentes que no nos sepan mal, que no nos lleven la contraria. Este efecto se ve muy bien también —otra vez— en internet. Y más en concreto en las redes sociales. Por lo general, tendemos a buscar cuentas a las que seguir que sean afines a nuestra forma de pensar. Que vayan en la misma línea. Lo que nos deja, inevitablemente, un lado ciego se mire por donde se mire. Otro de los curiosos es el que se llama sesgo de autoservicio. Y este lo padecemos todos. Y todos es todos de forma generalizada. Atribuimos de manera generalizada nuestros éxitos y nuestros resultados positivos a nuestras propias acciones, aunque no hayan tenido nada que ver y todo haya sido una cuestión de suerte, de fortuna. Al contrario, tendemos a atribuir los fracasos a otras personas o factores contextuales externos. También les suena, supongo. Hay un sesgo que muchas veces se disfraza de falacia (algo así como un pensamiento defectuoso), pero que es muy cotidiano. Es el sesgo del costo hundido y que viene a decir algo así como que cuando hacemos una inversión —no necesariamente de dinero— siempre consideramos que deberíamos de recibir algo a cambio, por haber realizado un esfuerzo. Pero, por desgracia, no siempre es así. La aversión (utilizado en este caso como sinónimo de miedo) que tenemos a perder provoca que nos agarremos con uñas y dientes a la idea de que hay que recuperar la inversión sea como sea. Sin concebir la derrota como una opción. Este sesgo se ve bien en las máquinas tragaperras. Más que en la propia máquina en sus usuarios. Es habitual ver a alguien aferrado a la ranura echando monedas sin parar y sin aceptar que están perdiendo su dinero sin ningún control. Como si fuera un pozo sin fondo. Uno de los más graciosos —si es que los sesgos pueden tener gracia— es el de declive. Es también más antiguo que las patatas. Ya Sócrates se quejaba de que la escritura iba a suponer la muerte de la tradición oral. Así que se trata de poner al pasado por encima de todas las cosas. Más que un sesgo es como un ataque de morriña. El último. El mejor. El efecto Forer. Es la tendencia que tenemos a aceptar descripciones de personalidad vagas y muy generales. No nos valoramos nada. Todo nos vale cuando es hablar sobre nosotros mismos. Y es la razón también por la que tienen éxito los horóscopos y algunos creen, de veras, que se está dando información sobre uno mismo. Como ven todos estos sesgos están detrás de las malas decisiones tomamos cada día de forma tan habitual como el respirar. Todo por no pensar un poquito.