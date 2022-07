¿Decides o deciden?

Hay decisiones que te cambian la vida. El lugar donde estás hoy es el resultado y la suma de pequeñas o grandes decisiones que has tomado en tu pasado. Observa con todo lujo de detalles el presente, tu vida personal, profesional, el punto en el que estás ahora y cómo has llegado hasta aquí.

¿Eres de los que deciden o de los que dejan que la vida u otros decidan por ellos?

Actuar también implica la posibilidad de equivocarse. Por algún motivo hay personas que piensan que la inacción los mantiene seguros, pero lo cierto es que si eliges no actuar también estás decidiendo algo, que es no tomar ninguna decisión.

Cuando haces esto lo que suele ocurrir es que con el paso del tiempo, otros o la vida misma deciden por ti, y la mayoría de las veces sus decisiones son las que menos te convienen porque no las has tomado tú…Muy probablemente te verás al cabo del tiempo en un lugar que no has elegido y que además no te gusta. Y entonces llegará la queja.

A veces es muy difícil saber cómo tenemos que actuar. ¿Cómo decidir? Nadie te puede aconsejar. Para conocer la respuesta todos debemos mirar hacia la brújula que llevamos en nuestro interior, nuestro corazón. Él te conoce, te llevará a donde quieres llegar pero para ello, tienes que escucharlo y ser valiente.

Te equivocarás, fallarás, acertarás, corregirás y todo pasará por algo. Cuando sufres una profunda crisis sientes que te mueres, lo bueno es que cuando ya te has muerto una vez no te asusta volver a hacerlo porque ya serás otra persona mucho más fuerte, con autoestima propia y conocedora de lo que puedes lograr. Darás pasos de gigante, actuarás rápido porque ya no te permitirás dejar escapar lo importante…

Hay personas pasivas que se mueren siéndolo. No te preocupes tanto por la vida, ella es sabia, ya estaba aquí antes que tú y lo seguirá estando después.

Tu vida seguirá siendo igual sino eres tú el que crea las oportunidades para cambiarla.

Las oportunidades son como los amaneceres, si esperas demasiado, te los pierdes.

Una oportunidad siempre elige al más rápido, no al más seguro. La incertidumbre forma parte de la vida.

Si quieres algo que nunca tuviste debes hacer algo que nunca hiciste.

Permanece muy atento al lugar donde estás hoy y a cada una de las decisiones que tomes en el presente porque ellas te llevarán a un futuro determinado, a ese en el que quieres estar.

Ser valiente no es fácil, da miedo y parece peligroso pero nunca será tan difícil o aterrador como llegar al final de nuestras vidas y tener que preguntarnos: ¿Y si hubiese ido? ¿Y si hubiese dicho te quiero? ¿Y si me hubiese tirado a la piscina?

Prueba, fracasa, ajusta y triunfa. No existe otra cadena de acciones para el éxito.

La mejor técnica para actuar es contar: a la de una, a la de dos y a la de tres…allá vamos…