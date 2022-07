O encontro

Michael Porter, el gran gurú de la estrategia, con Mark Kramer, acuñaron el concepto de Valor Compartido. Lo visualizaron como la capacidad de una empresa de ir más allá de las necesidades de sus clientes y encarar, a través de su negocio, las necesidades sociales y económicas del espacio en el que operan.

Con ello, las compañías evolucionarían desde sus políticas de responsabilidad social, centradas en una relación unidireccional, empresa-espacio social, hacia una estrategia más amplia, en el cual a ese espacio acotado se le incorpora una nueva capa territorial, la ciudad, la comarca o en nuestro caso, Galicia.

En el Centro Universitario de Estudios Superiores y Universitarios de Galicia (Cesuga) entendemos que hemos de ser agentes de cambio, impactar positivamente en el territorio. Por lo general, y de modo acertado, se visiona que ese papel lo debe jugar la transferencia del conocimiento, pero ¿por qué no crear también un espacio de valor compartido que tenga como común denominador Galicia?

Los coruñeses y los vigueses sabemos que nuestras grandes áreas urbanas se han cincelado a través del esfuerzo, la ambición y la energía de miles de hombres y mujeres. Si Coruña y Vigo son grandes ecosistemas empresariales, ejemplos de cooperación y alianzas, ¿por qué no lo ha de ser también Galicia? Es evidente que necesitamos lugares de encuentro, en los que hablemos de nosotros, pero en los que entremos cargados de sentido de país. Si no creamos un gran tejido vertebrador corremos el riesgo de acabar pareciendo un gran barrio de Sao Paulo o de México DF y todos tenemos claro que eso no lo somos, ni debemos serlo.

En A Toxa, nos reuniremos cerca de quinientas personas. La inmensa mayoría agentes activos del sector empresarial. En una sala aprenderemos de veinte líderes, con setenta mil profesionales en sus filas, en la otra conoceremos ocho proyectos empresariales que son una realidad y buscan inversores para poder escalar. Todo, con nuestra marca de agua Galicia por Galicia.

Es evidente que, desde Cesuga, deseamos ser agentes activos de un nuevo relato de máxima cooperación empresarial, de un discurso de generosidad y de diálogo, de un mensaje que afirme que nunca seremos grandes si Galicia no es grande. Por tanto, ¿por qué no unirnos?, ¿por qué no encontrarnos? Le esperamos, todos somos pocos.