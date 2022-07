De vez en cuando hay que saber manifestar el agradecimiento, y esto es lo que pretendo hoy. Y no tanto por el refrán que dice “es de bien nacidos, ser agradecidos”, pues la bonhomía creo que ya me la tengo ganada, sino como contrapunto a tantos enfrentamientos y ajustes de cuentas como suceden. Ocurrió que por fin paré en el aeródromo de Rozas, a escasos 8 kilómetros al norte de Lugo, donde, aparte de la actividad deportiva del aeroclub de Lugo, se ha instalado el CIAR (Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas) que trabaja asuntos aeronáuticos, y en concreto el desarrollo de aviones y helicópteros no tripulados, donde trabaja mi apreciado David. Para comer, cosa sencilla, recurrimos al bar del aeroclub, y cuál no sería mi sorpresa cuando al pedir un postre me preguntaron mi nombre. David me hizo un gesto como para no dar importancia al hecho. Y me llegó el postre en un plato donde con una plastilina fina había escrito Feliz Verano y mi nombre. Me enteré que la camarera se llama Vanesa, y en una hoja, con trazos rápidos y a bolígrafo, dediqué a Vanesa uno de mis monigotes agradeciéndole el detalle. David me informa que mi dibujo está presente en la barra del bar. He decidido que el próximo se lo haré con colores.