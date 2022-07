Si antaño era su madre la que elegía la ciudad en estas fechas con motivo del Concurso de Saltos Casas Novas, ahora es el joven Froilán de Marichalar el que se ha dejado ver de fiesta por A Coruña. Lo hizo en actitud relajada, de semi incógnito con una gorra calada y en una zona popular de ocio nocturno como son los locales de Palexco, donde, pese a su discreción, no pudo evitar ser reconocido por algunos de los presentes, que no obstante no importunaron su divertimento.