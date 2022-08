¿Qué tal están? ¿Secos? ¿Resecos? Ya les dije hace tiempo que soy de los que piensan que la bondad de “Galifornia” es una absoluta falacia. No, queridos y queridas. Somos “rapazolos atlánticos”, de lluvia y frío, y no debemos renunciar a ello. Cada grado por encima de lo conveniente, o cada litro de agua caído de menos del cielo representa un problema. ¿En qué sentido? En el de plagas, en el de un menor rendimiento agrícola, o en el de nuevos patógenos, antes inéditos, que complicarán nuestra salud al ser vectores de enfermedades antes no existentes aquí, en el de complicaciones de salud por altas temperaturas y, por supuesto, en el de la escasez de agua...

No estamos preparados para ello. Galicia no ha necesitado, tradicionalmente, infraestructuras de regadío. Y tampoco estamos adaptados, ni nosotros ni nuestros hogares, a un calor intenso. Ojalá las cosas cambien pronto en lo meteorológico, y la lluvia fina que caracteriza nuestro paisaje vuelva a hacer su aparición. El “orballo”. Y es que una lluvia persistente y generalizada es el mejor de los regalos para el campo y para el aire. Algo a lo que todavía no podemos aspirar. Quizá sí a la lluvia más local, intensa y hasta violenta que dimana de los fenómenos tormentosos. Bueno, eso sería mejor que nada... Porque lo importante, más allá del sol y de la playa, de las vacaciones y del turismo, es que llueva ya.

De forma general, la abundancia en un determinado recurso a menudo implica una menor sensibilidad a qué puede representar la carestía del mismo. No ocurre eso, en muchas ocasiones, cuando una sociedad está acostumbrada a su falta, llegando a desarrollarse una extraordinaria cultura de cuidado del mismo. He tenido la oportunidad de vivir esto en diferentes situaciones en las que, por ejemplo, la electricidad estaba disponible un par de horas diarias o poco más. Pero, de forma mucho más contundente aún, si he podido convivir con tal realidad en algún lugar ha sido en relación con el agua potable como recurso, en entornos de muy escasa disponibilidad de la misma o en otros en los que, habiéndola, no se disponía de la infraestructura necesaria para llevarla a los hogares, evacuando luego de la misma manera las aguas negras.

Esto no debe extrañarle a nadie. Dentro del conjunto de muy diferentes situaciones que se dan en España en relación con el agua, las soluciones han sido diversas. De la casi absoluta falta de mecanismos de control del uso del agua en aquellas zonas donde ha sido tradicionalmente más abundante, a medidas mucho más restrictivas y sujetas al control comunitario donde no es así. ¿Les suena el Tribunal de las Aguas, por ejemplo, que dirime en lo tocante a derechos de regadío en la Comunidad Valenciana? Esto hubiera sido impensable en nuestra húmeda Galicia, pero fundamental, en cambio, en sectores mediterráneos como la Vega de Valencia, donde el regadío ha sido siempre la única solución para paliar la falta del líquido elemento.

La falta de agua potable no siempre está relacionada con su escasez. Tuve la oportunidad de conocer en Etiopía los esfuerzos de la sociedad civil por relacionarse mejor con el agua. Porque no olviden que en tal región, en la que se han sucedido episodios de sequías prolongadas con su correspondiente impacto en hambrunas y situaciones desesperadas, hay mucha agua. Pero es que una cosa es la existencia de múltiples cauces de agua con importantes caudales, y otra bien distinta la disponibilidad de agua segura, potable y convenientemente recogida y tratada para su uso doméstico e industrial. Cambia la cosa, y en medio está un programa de inversiones y una aplicación del conocimiento que no siempre han estado disponibles en muchos lugares. En tal línea, aquellos eran tiempos en los que se estaba trabajando tanto en infraestructuras hídricas como en una formación de las comunidades en cuanto a la cultura del agua. El “Banco de agua” pretendía crear reservorios de agua potable, infraestructuras de acercamiento de la misma a las diferentes aldeas, y también la antedicha instrucción de la población para el mejor uso agrícola y doméstica de la misma.

En fin, creo que en Galicia es importante que empecemos a asumir, de forma progresiva, una nueva cultura del agua. Nuevas formas de relación con la misma, ante lo que se empieza a definir como un posible panorama de menor abundancia en los próximos tiempos. No será fácil, porque no es a lo que estamos acostumbrados desde siempre. Pero es necesario. ¿Se dan cuenta ustedes de que actualmente aquí la mayoría de las tierras son de secano, en el sentido de que se riegan únicamente con lo que da la lluvia, y no responden a un riego planificado? Quizá haya que empezar a pensar de otra manera, y a actuar en consecuencia. Tenemos que reaprender y reinventarnos, a partir de un problema. No deja de ser retador y, por tanto, también ilusionante.

Cuídense. Y lleven la sequía de la mejor forma posible. Es lo que toca. Y que llueva. Porque, como dice la canción... “tiene que llover, a cántaros...”.