Hace apenas unas décadas vaticinar que Galicia iba a padecer serios periodos de sequía sería material para la ciencia ficción, una suerte de profecía apocalíptica propia de agoreros. Porque entonces sería sencillamente impensable aceptar que la comunidad verde por excelencia, en la que la lluvia es arte, como nos recuerda Siniestro Total en su mítica canción Miña Terra Galega, iba a ser víctima de la escasez de agua. Pero lo es y de forma muy preocupante. Los datos, que no entienden de colores ni ideologías, así lo atestiguan.

En mayo la comunidad registró la mitad de lluvia que en el mismo mes de 2021 y el caudal de los ríos llegó a estar por debajo del 50%. Es cierto que las precipitaciones de un junio húmedo contribuyeron a mitigar —mejor sería decir enmascarar— el problema que se avecinaba, pero ahora en pleno verano la alarma ha vuelto a saltar. Y de qué forma.

La propia Xunta se ha apresurado a calificar el estado de nuestros embalses de preocupante —se encuentran a su nivel más bajo de los últimos 18 años— y ha urgido a los concellos a adoptar medidas para garantizar el suministro en agosto. Decenas de ellos ya se han puesto manos a la obra. Pero, aunque se salve in extremis un estío en el que el consumo de agua se dispara por la presencia de cientos de miles de turistas y por el llenado de piscinas (un fenómeno difícilmente explicable en una comunidad con gran parte de las mejores playas de España, pero que se ha multiplicado por el impacto de la pandemia), entre otros factores, los expertos ya nos han advertido que el otoño será muy complicado desde el punto de vista del abastecimiento. La repetición de lo ocurrido en 2017, cuando la sequía obligó a literalmente cerrar el grifo en buena parte de Galicia, es más que una amenaza teórica.

La alarma desatada ese año fue un primer toque de atención sobre un problema que, pese a lo que no pocos creen a la vista de su comportamiento, ha venido para quedarse. Porque la comunidad científica nos lleva avisando con tanta insistencia como, por desgracia, indiferencia ciudadana que el cambio climático aumentará los ciclos de sequía en todas las comunidades, entre ellas Galicia.

La Estrategia Nacional de la Lucha contra la Desertificación que lanzó el gobierno en julio parte de un diagnóstico aterrador: el 74% del territorio español está en riesgo de desertificación. Galicia no está a la cabeza de los espacios más amenazados, pero despreciar el efecto del cambio climático y la sobreexplotación de los recursos naturales es sencillamente una insensatez. La Organización Meteorológica Mundial acaba de advertirnos de que la reciente ola de calor, que abrasó la península y media Europa, “es la nueva normalidad”, al menos hasta 2060 si los gobiernos no toman medidas contundentes.

Al igual que el Gobierno, la Xunta también ha aprobado recientemente su Plan Especial da Seca, un documento válido hasta 2027 que fija los diferentes niveles de reacción —prealerta, alerta y emergencia— y establece un conjunto de medidas e instrumentos de diferente graduación en función de la gravedad de la situación: reducir hasta un 25% el suministro de agua a núcleos urbanos e industrias, prohibir el uso en piscinas o fuentes ornamentales, cortes temporales del abastecimiento, recortar el caudal ecológico de los embalses, intervención pública de las presas hidroeléctricas, subir la tarifa del agua...

Todas estas actuaciones y otras muchas, vistas así, negro sobre blanco, son inapelables, irrebatibles. Sin embargo, también son insuficientes. De poco servirán las medidas coercitivas, represivas incluso sancionadoras, si no existe una concienciación general, desde las administraciones al ciudadano, sobre una realidad palmaria: el agua es un recurso limitado, sí también en Galicia, que necesita ser gestionado de forma responsable.

Claro que serán necesarios los planes de emergencia municipales, pero parece de sentido común que en un contexto de escasez de suministro, sean los propios gobiernos locales los que no renuncien a despilfarrar el agua, por ejemplo, celebrando fiestas u ofreciendo a sus ciudadanos atracciones lúdicas centradas en el desperdicio del agua. ¿Qué sentido tiene estragar miles de litros por puro festejo para semanas después decirle a sus ciudadanos que le cortarán el suministro o le subirán la factura? Pero, sobre todo, ¿qué ejemplo se está dando a la ciudadanía? ¿Con qué fuerza moral se le podría pedir a los vecinos que sean moderados en el consumo en su propio hogar cuando concellos la tiran por sus calles con una alegría impropia de una gestión responsable? ¿O cuántas veces hemos visto regar parques y jardines en días de lluvia?

El manual de buenas prácticas deseable entre la ciudadanía debe empezar en los consistorios gallegos para trasladarse al conjunto de la sociedad: en los hogares, en las empresas y también en las aulas escolares. Hoy debe ser una prioridad absoluta mejorar la gestión del agua, modernizando infraestructuras caducas o construyendo otras, eliminando fugas, optimizando la capacidad de almacenaje, reparando instalaciones averiadas, aprovechando la tecnología y la digitalización en busca de un consumo eficiente. Exprimiendo al máximo las posibilidades de la reutilización y el reciclaje. Y escuchando a los técnicos de las diferentes administraciones, y también a la comunidad científica. Sus continuos mensajes de alerta no pueden seguir chocando contra el impenetrable muro de la indiferencia... hasta que deja de llover. Y entonces de nuevo resurge el mantra de las restricciones, un parche a corto plazo e inútil al medio.

Una gestión del agua responsable, con visión estratégica, debe ser al mismo tiempo valiente. Nuestros responsables públicos tienen el deber moral de actuar. Deben implementar una estrategia global basada en criterios científicos y con una mirada de largo alcance. En no pocas ocasiones, sin embargo, los ciudadanos y la opinión pública tienen la sensación de que más que una política del agua, nuestros gobernantes están haciendo una política con el agua. Adoptando medidas, y también no adoptándolas, por intereses partidistas o electoralistas, de una miopía alarmante. En esta batalla contra la sequía, Galicia no necesita ni políticos que jueguen a ser técnicos ni técnicos que se enfunden el papel de políticos.

Esa Galicia verde y de lluvias pertinaces es hoy una postal vintage que nos recuerda lo que un día fuimos; un cliché que solo se sostiene desde el desconocimiento o el desprecio a la realidad. Galicia tiene agua, sí, pero no es ilimitada y debemos administrarla bien. Con sentido de la responsabilidad, visión estratégica y medidas firmes y valientes. Con una planificación clara. Y con una actuación de nuestros gobernantes que atienda exclusivamente a los criterios de una gestión eficiente. Es decir, que sea como debe ser el agua: incolora.