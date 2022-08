¿Dónde están las cartas del Joker?

Las figuras de Viñetas desde o Atlántico son como vecinos de A Coruña que ya forman parte del paisaje. Más bien, como turistas, porque solo aparecen en agosto. ¿Quién no tiene una fotografía sentado en el sofá de Los Simpsons? ¿A quién no le ha llamado la atención el Batman sobre el Banco Pastor? Son cosas que no cambian. Aunque este año ha aparecido una figura nueva, Esther. El problema es que otra ha aparecido accidentada. Es el Joker, al que le ha costado sobrevivir a varias noches de conciertos y fiestas próximas a Méndez Núñez. Ayer ya estaba sin las cartas de baraja que suele sostener y le faltaba un dedo. ¿Dónde estarán?