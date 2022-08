No es ninguna maldición ocupar una esquina de la península. A eso me refiero con el titular, aunque alguien pueda entenderlo como sinónimo de abandonado, o dicho de una persona huraña. Estar situados en el noroeste peninsular tiene sus ventajas como la proximidad al mar, los miles de costa, ser los avanzados de cara a los anticiclones, gozar —aunque ahora no se note— de un régimen de lluvias generoso, etc. En esta línea recuerdo a un alumno betanceiro que se abrazaba a un cartel de Galicia exclamando extasiado “¡Galicia verde!”. De todas formas, al estar en una esquina, distante del centro donde se cuece todo lo vital nos condena a ser de uno de los últimos puntos a los que llegan las dádivas del centralismo, entendido como sistema de gobierno imperante aquí; y para paliar esa desventaja, los mandamás de la Unión Europea han recordado a nuestros mandamenos que han de extender el sistema ferroviario europeo hasta los extremos peninsulares, en este caso Ferrol y A Coruña por el NO, y Cádiz, por el Sur. Sea con la fijación de vías al ancho europeo, o con los sistemas de conversión de uno a otro ancho, de forma que esos puntos no queden aislados del común continental.