Hay muchas buenas costumbres y maneras de los ingleses de las que podemos tomar nota. Está su fino humor, siempre tan específico y solo apto para paladares selectos, su imperdonable hora del té y, cómo no, la intachable puntualidad, costumbre más británica que el oso Paddington. No obstante, si hay algo que las autoridades sanitarias recomiendan no calcar son sus usos a la hora de conducir, pues aplicar su normativa, orillada al carril izquierdo, fuera de sus fronteras, puede llevar a más de un sobresalto. Uno como el que sufrieron los conductores que circulaban ayer por la rotonda que une Novo Mesoiro con Elviña, que se cruzaron con un conductor que tomó tranquilamente la glorieta a la inglesa ante el estupor de los ocupantes del resto de los vehículos, que no pudieron evitar mirarse con sorpresa de que el susto no hubiese sido mayor para el temerario british.