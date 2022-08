Circula por la red una viñeta con dos imágenes: en una, se dice “Sánchez avisa a Ayuso de que en España las leyes se cumplen” y, en la siguiente, se ven los rostros, de Otegui, Rufián, Oriol Junqueras, y Puigdemont, riéndose a carcajadas de tal afirmación.

No es la única noticia sobre tal declaración de nuestro presidente del Gobierno. En la publicación Siglo XXI, Miguel Massanet escribió: “Nuestro presidente del Gobierno debería pensar en lo que dice y en el hecho innegable de que existen lugares, autonomías, partidos políticos, incluso con presencia parlamentaria, que se han manifestado abiertamente sobre temas que contradicen abiertamente a la Constitución, negándose a cumplirla y, ni él ni sus ministros, ni los organismos que deberían encargarse de impedirlo, han hecho otra cosa que mirar hacia otro lado, ignorar los incumplimientos legales, contribuir con su actitud de inhibición a darles alas al separatismo catalán y vasco, a la vez que se dejan chantajear para conseguir que, con sus votos, puedan seguir gobernando la nación, aunque ello signifique traicionar a España, su ordenamiento jurídico y al mismo Estado de derecho”.

Con todos los respetos, me parece que lo que ha declarado el presidente del Gobierno, aparte de ser una obviedad, resulta que no es cierto: en España precisamente hay ciudadanos e instituciones públicas que incumplen impunemente nuestro ordenamiento jurídico.

Que el presidente trate de advertirnos que en España se cumplen las leyes es una obviedad, aunque teórica, porque así lo dice el artículo 9.1 de la Constitución: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Como ha señalado la doctrina constitucionalista, este precepto recoge un requisito esencial de todo Estado de Derecho que consiste en el sometimiento de los ciudadanos y, sobre todo, de los poderes públicos al Derecho y del mismo se desprende que la Constitución ocupa un lugar preferente en el ordenamiento jurídico. Como señaló García de Enterría, de este precepto “no se deduce sólo el carácter vinculante general de la Constitución sino algo más, el carácter de esta vinculación como ‘vinculación más fuerte’, en la tradicional expresión del constitucionalismo norteamericano”.

Por tanto, la Constitución es nuestra norma suprema y no una mera declaración programática, de forma que, “lejos de ser un mero catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato cumplimiento hasta que sean objeto de desarrollo por vía legal, es una norma jurídica, la norma suprema de nuestro ordenamiento, y en cuanto tal tanto los ciudadanos como todos los poderes públicos, y por consiguiente también los jueces y magistrados integrantes del poder judicial, están sujetos a ella”. Se trata, en suma, concluye Enterría de una “norma cualitativamente distinta de las demás, por cuanto incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y de informar todo el ordenamiento jurídico. La Constitución es así la norma fundamental y fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico”.

De estas magistrales palabras sobre el alcance del mandato del artículo 9.1 de la Constitución, se desprende que los ciudadanos y los poderes públicos estamos constitucionalmente obligados a cumplir el ordenamiento jurídico. Advertírselo a la presidenta autonómica, Díaz Ayuso, para recordarle que debe cumplir el decreto sobre el ahorro energético, sería pertinente y tendría toda su eficacia, si fuera cierto que en España se cumplen las leyes. Pero como veremos más adelante las cosas por desgracia no son así.

El hecho de que una afirmación referida a la vigencia de un precepto constitucional, como el citado artículo 9.1, sea objeto de viñetas humorísticas es un claro indicio del sentido en el que puede tomarse la reproducida declaración de Sánchez. Y es que un somero repaso de acontecimientos de nuestra realidad en los que se incumplieron, sin consecuencias, normas constitucionales permite dudar de la fuerza obligatoria del citado precepto constitucional.

Voy a citar algunos ejemplos en los que la ciudadanía podría pensar que se ignora la Constitución, más allá de que se trate de conductas reprimidas o no por los tribunales de justicia. Quiero decir que desde 1978 hasta hoy ha habido acontecimientos que más allá de tecnicismos jurídicos que están solo al alcance de los profesionales del Derecho, acreditan justamente lo contrario de lo que dice nuestro presidente: que en España no todos cumplen las leyes.

En efecto, los ciudadanos que habitan en el olvido de los del montón han visto que se quemaban retratos del jefe del Estado, que se quemaban banderas españolas, que para acatar la Constitución se utilizaban fórmulas vagas e imprecisas y que estaban muy lejos de significar un verdadero compromiso de cumplimiento, que en alguna comunidad autónoma se incumplen las normas sobre la lengua vehicular para la impartición de la enseñanza, que se conceden indultos a políticos que no solo no se habían arrepentido de los delitos cometidos, sino que un acto de desafío al Estado insistían en que volverían a delinquir, que se trata privilegiadamente a presos etarras sin haber pedido perdón a las víctimas, y que se está preparando un indulto para un político condenado por malversación de fondos públicos.

Conviene significar que esto no ha sido siempre así. De los 44 años que lleva en vigor la Constitución, en la gran parte de ellos se cumplió el mandato del artículo 9.1 de la Constitución y esta nueva política que se traduce en declaraciones hilarantes es reciente y con toda seguridad es desaprobada por los que se reconciliaron con la Constitución y disfrutan del mayor período de paz y de desarrollo económico de los últimos siglos.

Personalmente, me apena que el egoísmo de algunos políticos esté sembrando de piedras y hasta de minas el camino de la fructífera convivencia democrática instaurada por nuestra Constitución. Mentiría si dijera que lo lamento por las generaciones venideras. También lo lamento —y mucho— por mí y por todos los de mi generación que superamos nada más y nada menos que una guerra civil.