Nuestra libertad

A pesar de haber recibido varias puñaladas en una conferencia que tuvo lugar en el norte del estado de Nueva York, el sentido del humor de Salman Rushdie, según el hijo del escritor británico, “todavía permanece intacto”. Los fanáticos son incapaces de comprender muchas cosas, pero sobre todo la comedia; ellos atacan con sus cuchillos, sus bombas y sus pistolas, y el novelista se defiende con las palabras, con la ironía y el ingenio. Con el pensamiento. Ni siquiera es necesario recordar que el criminal no había nacido cuando en 1989 el ayatolá Jomeini dictó una fetua contra Rushdie a raíz de la publicación de Los versos satánicos. Se dice incluso que Jomeini tampoco leyó el libro. Bastaba con señalar a un hombre para que todo el rebaño lo mirara con furia.

Tuvo que ocurrir así, cuando el episodio trágico de la amenaza de muerte, explicada en unas memorias en las que se narran los años vividos bajo el seudónimo de Joseph Anton, parecía haberse olvidado, cuando el perseguido bajó la guardia, en una modesta institución de un pequeño pueblo dedicada a la promoción de ideas, con el patetismo de quien aprovechó unos minutos de fama para reservar su ático en el firmamento. Sin escoltas, sin protección, sin prensa. Cuando parecía que nadie estaba mirando.

“Es todo lo que amo contra todo lo que odio”, dijo Christopher Hitchens cuando salió en defensa del escritor, de su amigo, a quien hospedó en su casa de Washington cuando éste pasó por la capital. No todos lo defendieron. Al menos no de la misma manera. Hubo quienes expresaron su repulsa hacia la novela sugiriendo que su autor debía de haber previsto las consecuencias. La culpa la tenía él por provocar, por ser políticamente inoportuno, por blasfemar ante un grupo de creyentes con propensión a la violencia. El expresidente Jimmy Carter, por ejemplo, quien, además de calificar el libro como “un insulto” en una tribuna publicada en The New York Times, tampoco parecía sentirse muy cómodo realizando una endeble y excesivamente matizada defensa de la Primera Enmienda.

Rushdie, sugerían algunos, tenía derecho a escribir lo que quisiera, faltaría más, pero hay ofensas que, en fin, matan. La cosa, sin embargo, no iba de gustos o de blasfemias, de si te parecía mejor o peor su ficción (para eso hay otros foros y otras páginas), sino de si tenía derecho a publicarla sin temor a ser asesinado o a vivir indefinidamente escondido. Por supuesto que Rushdie molestaba. Y sigue molestando. Porque, al poner su vida en peligro, nos recuerda lo que realmente vale nuestra propia libertad.