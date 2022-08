Dirán ustedes, a la vista del título de este texto, que me estoy poniendo demasiado pesado con el tema del agua. Pero déjenme que, después de darles los buenos días, intente replicarles rápidamente antes de que decidan pasar a la siguiente columna. Y es que les aseguro que quizá todavía me esté quedando corto ante la enorme importancia de lo que significa la disponibilidad del líquido elemento y, aún mucho más, su eventual carencia.

Les cuento todo esto, de lo que ya hemos ido hablando, en esta declarada Semana Mundial del Agua, que se celebra del 23 de agosto al 1 de septiembre, con epicentro en Estocolmo. Una cita que focaliza su razón de ser y su interés, precisamente, en los problemas mundiales de acceso al agua, y en la que se reunirán especialistas de todo el planeta con el fin de poner sobre la mesa posibles soluciones a los desafíos hídricos más acuciantes hoy. Y todo ello con un leit motiv: “Ver lo invisible: el valor del agua”. Algo que bien podría servir para ilustrar un buen posicionamiento ante el problema de la escasez de agua segura en el mundo y que, a la vez, puede aportar soluciones. Y es que la clave, para mí, es la de dar mucho más valor al agua, frente a la indiferencia que reina en las tierras, como la nuestra, donde el agua siempre ha sobrado.

No les voy a contar de nuevo aquí mis estancias y viajes en lugares donde el agua escaseaba ya hace veinte o treinta años, pero entonces tuve la oportunidad ya de entender de primera mano tal lógica. Y fíjense cómo son las cosas, hoy la disponibilidad de agua segura, ante un devenir climático incierto, adquiere tintes de prioridad global, en mayor o menor grado. Porque lo que es evidente es que el agua es absolutamente indispensable para la vida. Y es que sin agua no es que no podamos beber, regar nuestros cultivos o dar de beber —y comer, por la implicación del agua en la viabilidad de pastos y forrajes— a nuestros animales. Es que sin agua no podemos tampoco lavarnos, acondicionar los alimentos para su uso, curar heridas y acometer actos médicos con seguridad, y mucho más.

No disponer de agua corriente segura y suficiente —y, en muchos países del mundo, esta es la tónica general—, implica una mucho mayor probabilidad de infecciones, graves problemas de salud y, a la postre, muchas muertes relacionadas con tal falta de higiene. Pero, además, en tales entornos las dificultades nutricionales son patentes y, a partir de ahí, se produce un impacto en cadena en aspectos como la salud, la educación, la economía o la capacidad de respuesta a retos como el cambio climático.

Sin agua no está garantizada la vida. Es más, sin gota de agua lo que está garantizado es la muerte. Porque la vida solamente se puede dar a partir del agua. Y no de cualquier agua, sino de agua potable segura, que no complique las condiciones de vida y salud por falta de calidad, ya que un agua no tratada o con un deficiente tratamiento implica enfermedad y problemas. Hoy se estima que cuatro de cada diez habitantes del planeta están afectados por escasez de agua y, en un futuro, las proyecciones hablan de una mayor prevalencia de dicha problemática.

Tomen nota. Según Unicef y la Organización Mundial de la Salud, 2.100 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable segura. 4.500 millones de personas carecen de servicios de saneamiento seguros. 340.000 niños menores de cinco años mueren cada año por enfermedades de tipo diarreico, que podrían ser evitadas si tal agua segura estuviese a su disposición. Y 1.800 millones de personas beben agua afectada por contaminación fecal. Datos escalofriantes todos ellos, que he puesto a su disposición más veces, siempre acompañados de una pregunta... ¿El agua ha de ser una simple mercancía, que se compra y que se vende, o tener la consideración de servicio social básico? Evidentemente, yo entiendo lo segundo. Y eso no significa que el agua no pueda —y deba— tener cierto coste, pero compatible con cualquier economía, incluida su gratuidad para quien no pueda pagarla. Aquí es así pero... ¿tienen ustedes idea de cuál es el acceso real al agua en muchas partes del mundo? Les aseguro que mete miedo...

Ante semejante panorama, en julio de 2010 la Asamblea General de la ONU reconoció el derecho de todas las personas al agua y el saneamiento, implicando esto varias ideas. La primera, que cada persona debería tener acceso a una cantidad de entre 50 y 100 litros de agua potable y segura al día. La segunda, que su coste no debiera superar jamás el 3 por ciento de los ingresos del hogar. Y la tercera, que el punto de recogida del líquido elemento no debería estar a más de un kilómetro del mismo, no debiendo emplearse al día más de treinta minutos en su acopio. Esto, para quienes tenemos grifos en casa, puede resultar sorprendente. Pero fíjense ustedes que la cuestión es que tal tipo de instalación es para muchos de nuestros congéneres, sencillamente, ciencia ficción.

En fin, el agua... Seguiremos hablando de ella. Y se lo cuento después de haber cruzado estos días pasados dos veces la península, entre secano y regadío, canales y acequias, desiertos y vergeles... El agua, sí, que labra y esculpe el paisaje, que nos da la vida, y que ha conformado de siempre un vector esencial de progreso y desarrollo para tantas y tantas culturas... Cuídense. Y aprovechen su agua, ustedes que la tienen. Y que llueva. Pero que llueva de verdad...