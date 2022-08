Escribo estas pocas líneas de texto lejos de casa. Cuando el periódico vea la luz este sábado, ya habré regresado. En el camino quedarán miles de historias, de personas como usted y como yo, que hilvanan nuestro presente común. Entretejidas en mil cruces, esquinas y rincones, en otras tantas carreteras y en todas las idas y venidas que se producen en agosto, con todos los propósitos. Guiones dulces unos, como sacados de un cuento y otros terroríficos, en los que no faltan a veces experiencias previas de destrucción y muerte. Historias de inmigración forzada por lo acuciante del hambre, del conflicto o de la falta de oportunidades, por ejemplo, en ocasiones en condiciones muy precarias. Porque las personas, cuando se mueven, no lo hacen únicamente para disfrutar. Sí, todos y todas vamos experimentando un muy diferente devenir, absolutamente diverso y, tantas veces, inesperado.

Desde mi atalaya se ven vehículos cargados hasta los topes, con bultos encima del techo, con matrícula francesa y que vuelven de Marruecos a Europa después de haber pasado unos días de vacaciones en África. Uno se cruza también con autocaravanas y furgonetas de todos los tipos, preparadas para pernoctar. Son muchos los camiones de tamaños y formas variados, que aseguran los suministros para que la siempre sensible cadena de distribución no se rompa. Se ven caminantes y cicloturistas. Hay vida y hay movimiento, sí. Lo hay.

Les cuento todo esto mientras reflexiono sobre el término vacaciones y las impresiones que creo produce el mismo en el imaginario colectivo. En mi caso han sido unos pocos días, menos de una semana, en agosto. Y me ha llegado. Y en los mismos, que han ido bien, he constatado una vez más que —desde mi punto de vista— este es el peor mes para salir de casa. Pero era ahora o nunca, porque este era el único momento en que era posible, en mi caso, tener unos días libres. Y, como siempre, agosto implica masificación, saturación y, como consecuencia de ello, que todo sea más difícil y menos cuidado. Y más caro, por supuesto. Mucho más caro.

De lo que nunca me oirán ustedes hablar es de “desconectar”, de “escapada” o de “rutinas”, esto último como contraposición a los días de solaz. Son términos que nunca me han gustado, y que denotan una cierta bipolaridad en el manejo de la estructura del año. Por una parte, los días conectados, los más, que parece que no gustan. Y, por otra, las vacaciones, la desconexión, la escapada. Yo he intentado ingeniármelas para que la conexión se produzca día a día, siempre, aunque sea a un nivel sencillo y con expectativas bajas. Y para que, consecuentemente, no necesite escapar sino que el día a día signifique sosiego y paz. A cambio he perdido, quizá por no vivir en una gran ciudad, oportunidades laborales interesantes, o un tren de vida que, por otra parte, nunca me ha interesado. Pero he priorizado lo primero, la conexión en lo cotidiano, y el resultado me satisface. Sí, no necesito desconectar. Ni escapar.

Viajo de vacaciones, entonces, por reencontrarme con lugares que me aportan naturaleza. Que me aportan belleza, armonía y sosiego. Y que me gusta volver a visitar, sobre todo cuando ya hacía varios años que no, por las dificultades de los años precedentes. Y ahí estamos, de vuelta... pensando ya en el día a día, que es lo que más me interesa y me motiva, y en especial los días de diario. Y es que, todavía no sé por qué, siempre me han entusiasmado más los días de semana, más que el sábado o el domingo. ¿Por qué? Pues no lo sé... Supongo que porque trato de que me guste lo que hago, o porque hago lo que me gusta, aunque se hayan quedado tantas cosas en el camino...

La parte buena es que, aunque parte de la sociedad esté ahora afectada por el trauma posvacacional, yo respiro ya mejor por volver a mi día a día, ya en casa. Porque lo bonito, para mí, es vivir como realmente te gusta y donde te apetece, aunque sea de forma mucho más sencilla que si lo haces en la cresta de la ola, allá donde se concentra todo el lío y se manejan las oportunidades. Se termina agosto y llega el final del verano y eso, para mí, nunca merece el dramatismo de la fabulosa canción del Dúo Dinámico. Se termina agosto y, por fin, a ver si el agua vuelve a su cauce. Y, ¿saben?, es que después del verano, con la llegada del otoño, empieza una de las etapas que más me cautiva. Llena de color, y de una luz matizada y sumamente bella, que nada tiene que ver con la del verano. Esos también serán días para el paseo, o para regresar a naturalezas sensibles y alucinantes, aunque este año parte de ellas sean, solamente, naturaleza muerta. Naturaleza quemada...