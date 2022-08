El “lolololololololo” del público de Santa Margarita para que Manu Chao no se fuese del escenario y tocase “una más” se volvió una fiesta increíble y llevó la actuación a otro nivel cuando, desde la parte izquierda del escenario empezaron a subir amigos del cantante. Xurxo Souto y Pulpiño Viascón le acompañaron, entre otros temas, en Túa nai é meiga. También tomó el micro Xosé Manuel Pereiro, cantante de Radio Océano, que cantó Como o vento, una sorpresa inesperada para un concierto en el que, aunque sonó un trozo de Me gustas tú, no se dijo la frase que hace referencia a la ciudad. Tampoco hizo falta.