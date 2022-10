Besos al aire y mejilla con mejilla

Por razones que desconozco, el saludo a las mujeres en España ha evolucionado hacia una apariencia de besuqueo generalizado. Tiempo atrás, el saludo a las mujeres se realizaba estrechándoles la mano (con independencia de si llevaban o no guantes) mientras se hacía una ligera inclinación de cabeza a modo de deferencia. Estaba convenido que ese gesto podría haber sido resultado de la evolución final de una moda, cuyos antecedentes podríamos buscar en el saludo ante las damas de los caballeros de cierta importancia, genuflexos y destocados.

La sucesión de sombreros para hombres era abundante en telas de todas clases, palmas, pajas, pieles, plumas, cintas y otros adornos, desde el gorro frigio que usaron los antiguos griegos, pasando por los llamados sombreros de campo de la corte francesa del rey Carlos VIII, los tocados, capirotes, tocas, mitras, chambergos y capelinas, los tricornios napoleónicos, el bombín (como el que se encasquetó don Manuel Fraga cuando fue nombrado embajador en la Gran Bretaña), el canotier de Maurice Chevalier, el borsalino, el salacot, el moderno Deerstalker, que asociamos al famoso detective creado por Sir Arthur Conan Doyle. Y ya cerca de nosotros, el tricornio de la Guardia Civil, el sombrero cordobés, que es de uso indistinto para hombres y mujeres y la montera de los toreros. La cantidad de cosas que se puede poner en la cabeza un ciudadano, o ciudadana, español / española para aliviarse un poco del calor inmisericorde es enorme. Todos habremos visto a muchos de ellos proteger la cabeza con un periódico, un prospecto publicitario, un bolso, una toalla, una chaquetilla sobrante del vestuario que hemos escogido por si hacía falta ante una brusca e insospechada bajada de la temperatura. Por no hablar del socorrido pañuelo obrero con unos nudos en las cuatro esquinas de la tela para ajustarlo mejor al cráneo resudado. Cada cierto tiempo, se escurría la tela y se volvía a enjaretar.

Por lo que toca a la “rabiosa actualidad”, cada vez más rabiosa, desafortunadamente, habrá que estudiar de dónde vino esa moda del besuqueo que no besa. Observado desde un punto de vista biomecánico, la maniobra del no beso, hay que describirla como un fugaz contacto entre la mejilla del varón y la de la hembra, procurando que los labios no se rocen y, por tanto, no se pongan en marcha los 168 músculos que, al parecer, intervienen en la acción de besar. (Todo ello sin dejar a un lado los puntos de vista del colectivo LGTB). El remedo del no beso se está expandiendo a gran velocidad y rara es la ocasión en la que se saluden los dos (o tres) géneros que no asistamos a un efusivo intercambio de lo que algunos llaman “mejillazos” en sustitución de los “besazos” tradicionales, o besos “de tornillo” que veíamos en las películas con no poca envidia. En los últimos años de la Unión Soviética, nos sorprendió observar cómo se besaban en la boca los jerarcas comunistas. Contrariamente a lo que creen los maliciosos, el gesto no respondía a una perversión impuesta por el marxismo-leninismo sino a una costumbre muy arraigada en el mundo eslavo.