Siempre que pienso en el recién nombrado titular de la Orquesta Sinfónica de Galicia a partir de la temporada 2023-24, el vallisoletano de 34 años Roberto González-Monjas, me viene a la cabeza el último concierto que le escuché junto a la OSG, y lo mucho que me sorprendió su gran musicalidad, control absoluto del momento y gesto, o su honestidad y servicio hacia la música y músicos con los que comparte escenario, siempre anteponiendo a su ego el servicio de esa maravilla sonora creada por compositores de hace cientos de años, y resaltando a los músicos que dirige de manera amabilísima, ya sea con su batuta o gestos durante o tras el concierto. Viendo a Roberto, cualquier estudiante de conservatorio tendrá el estímulo para creer que con dedicación, amor a la música, buenos maestros y una carrera guiada y decidida puede lograr lo que desee.

Es difícil de creer, que una trayectoria consagrada como la suya, tras el paso por grandes conjuntos europeos, parta de los atriles de la orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, dirigiéndola y tocando de solista más tarde, para años más tarde lograr lo mismo con la de “mayores”. No me equivocaría al afirmar que su carrera empezó a despegar “empapándose” de conocimiento orquestal con los mejores profesores de la Joven Orquesta Gustav Mahler, ese proyecto creado por Claudio Abbado y que forma a los mejores instrumentistas europeos, por el cual, dicho sea de paso, han pasado una buena nómina de músicos gallegos. Hace unos días me preguntaban quién creía que podría ser el director de la OSG. La verdad es que no tenía ningún dato al respecto dado el hermetismo con el que la gerencia de la orquesta se mueve, pero sí tenía mis dos candidatos preferidos: uno era Juanjo Mena y el otro era Roberto.

En mi opinión, el candidato ideal debería poseer un bagaje artístico musical que lograra la aceptación de los propios músicos de la orquesta, y, por otro lado, ser capaz de atraer a grandes solistas y directores a nuestra orquesta y ciudad; que esa trayectoria y carrera hiciera crecer a una OSG en su actual periodo de madurez e inmersa en procesos de renovación y ampliación de músicos; que fuera español y viviera en nuestra ciudad —me parecía algo fundamental, para esa total involucración con A Coruña y Galicia— lo cual redundaría en nuevos públicos; y, por último, que pensara en el futuro de la OSG, que inexcusablemente pasa por su orquesta Joven y su orquesta de niños. Siguiendo la trayectoria del maestro González-Monjas, estoy seguro de que querrá profundizar en nuestra cantera y, por qué no, en hilar una mayor conexión con la red de conservatorios de Galicia.

Creo que es un gran acierto y un gran fichaje que dará muchas alegrías a la ciudad, y nuevos y necesarios bríos a la orquesta. Yo de ustedes me iría pensando lo de abonarme a la Sinfónica de Galicia.