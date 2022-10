¿De dónde viene el tenacísimo empeño de la derecha española en dejar el Consejo del Poder Judicial solo en manos de los jueces? El pretexto de buscar su independencia no cuela, pues la práctica diaria de los tribunales ya acredita independencia al margen de su cúpula, aparte de que en el historial del PP con la Justicia hay intentos de manipulación que no avalan la excusa. Resulta claro que la derecha cree que el estamento judicial suele propender al conservadurismo y da por supuesto que tanto en el trabajo que le es propio (en especial sus funciones de control de la Administración) como en la representación en órganos como el Tribunal Constitucional puede inclinar la balanza a su favor en asuntos cruciales. Se trata de un aspecto que, tenga o no tenga base, las partes dejan fuera del debate, como si no existiera: un entimema (silogismo incompleto en el que falta una premisa).