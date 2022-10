Habíamos expresado en un artículo anterior nuestra sorpresa por la debilidad del ejército ruso, que ahora parece batirse en retirada ante el empuje de las tropas ucranias. Buena parte del territorio ocupado en los primeros momentos por la potencia invasora ya están otra vez en poder de las fuerzas obedientes a Kiev y a la coalición internacional organizada por Estados Unidos y sus aliados europeos para surtir de armamento ultramoderno y de sofisticado apoyo logístico a los ucranios... La posibilidad de que la primera potencia nuclear en número de armas atómicas (es decir, Rusia) pudiera ser derrotada y humillada por tropas dotadas de armamento convencional y, no lo olvidemos, con grandes carencias en barcos, aviones y blindados, asusta a los hipotéticos beneficiarios de la victoria. Hasta la fecha no se había dado el caso de que artefactos apocalípticos, capaces de llevar la muerte y la destrucción hasta el último rincón del mundo, representasen una desventaja estratégica La confrontación entre la URSS y USA se prolongó durante años bajo el principio de la “destrucción mutua asegurada”. La tensión se mantuvo durante la Guerra fría y solo estuvo la Humanidad al borde del precipicio cuando la crisis de los misiles en Cuba . El resto del ajedrez político se desarrolló en varios tableros, y por agentes interpuestos (Corea, Vietnam, Camboya, Laos, Israel, Egipto, Libia, Irán , Yemen, Siria, etc, etc. El problema con el que nos enfrentamos ahora tiene otros ingredientes. De momento, sería la primera vez que una nación dotada con armamento nuclear se deja comer la tostada por otra con solo armamento convencional. Una circunstancia que coloca al presidente Putin ante la tesitura de utilizar el arsenal atómico, lo que, a su vez, podría obligar al presidente Biden a replicar en el mismo terreno. El comportamiento de Rusia está resultando desconcertante para los que seguimos la peripecia desde la distancia. Al principio de la invasión, nos informaron de que las tropas rusas avanzaban, no sin dificultades, hacia Kiev, y se temía que la capital del Estado estuviera a punto de ser conquistada. En paralelo a esas maniobras, nos dejaron ver imágenes de una kilométrica cola de blindados rusos, que transmitía la impresión de una superioridad militar incontestable. Así estaban las cosas, hasta que sorpresivamente se inició el contraataque ucranio. Por lo que respecta al ejército ruso, proliferaron las noticias de deserciones y abandono de armas por parte de una soldadesca desmoralizada que se vengaba torturando y asesinando a pacíficos civiles. El desgobierno de la milicia llegó al punto de exigir a los reclutas que se trajeran de casa el casco, el uniforme, las botas, los chalecos antibalas, un termo, una manta y algo de comida para subsistir los primeros días. Suponíamos que el nuevo ejército de Yeltsin y de sus oligarcas no era precisamente al legendario Ejército Rojo que había organizado Troski, ni tampoco estaba al frente de la dirección estratégica un reconocido talento militar como el mariscal Zhukov. Una década de corrupción y latrocinio generalizado dejó arruinada la estructura militar del antiguo imperio soviético hasta que se hizo con el poder Vladimir Putin, un alto jefe de los servicios secretos. La situación a la hemos llegado con la guerra de Ucrania es muy peligrosa. Por una parte parece que estamos ante una versión cómica de la “guerra de Gila”, con tres personajes que parecen salidos de un cómic. El primero, Zelenski, un actor profesional vestido con un pijama verde de manga corta que nos cuenta a diario con su tremendo vozarrón el minuto y resultado del partido. El segundo, Biden, un anciano presidente norteamericano que se despista y se cae con preocupante frecuencia. Y el tercero, Putin, que es el resumen de todas las perversidades conocidas y también de las por conocer. ¿Cómo es posible que un tipo tan listo no se diera cuenta de que su ejército era como el de Pancho Villa?