‘Norma’ eterna

Lo que hace inmortal una historia es su capacidad de reflejar lo invariante en las pasiones humanas. Es el caso de Norma, la bella opera de Bellini, en la que la constante de la infidelidad (del varón en el caso, pero da igual), la fuerza enajenante del despecho o el uso de los hijos en la venganza no difieren de la que cada día ofrece la vida real. Tampoco (ya desde Helena y Troya) la proyección de lo personal en lo público. Pero cuando el coro de los galos, que odian a muerte al ocupante romano, decide no volver aún a la insurrección (“Escondamos en el corazón el desdén / de manera que Roma lo crea extinto”) al no darse las condiciones para ella, optando por simular una paz aparente (“Sí, finjamos, si eso sirve, pero tengamos en el corazón la rabia… ¡Ay de Roma cuando el sacro altar / dé la orden de tomar las armas!”) estremece la semejanza con cosas que hoy podemos ver o sospechar.