Tengo un amigo que se llama Carlos. Hace poco iba a ser intervenido quirúrgicamente, después de fuertes dolores abdominales. En principio, todo apuntaba a que iba a ser algo muy rutinario, sin mayor problema. Pero, ya se sabe, cualquier procedimiento quirúrgico lleva aparejados determinados riesgos. Carlos nunca imaginó el desenlace que, en su caso, iba a tener tal acción.

Le llevaron a quirófano y allí asistió a una muy animada conversación entre los intervinientes. El personal de enfermería jugueteaba con el instrumental, mientras alguien usaba la lámpara de modo casi estroboscópico, dando golpecitos en su interruptor. Una facultativo de anestesia y reanimación se le acercó, y le dijo que iba a quedarse dormido en unos segundos... pero nada. Allí estuvo, en la camilla, esperando a que los fármacos hiciesen su efecto, con lo que podría empezar la operación. No ocurrió.

Al cabo de un rato, le manifestó su preocupación a uno de los presentes. “Nada, no te preocupes”. “No pasa nada”, continuó con una tranquilizadora sonrisa. Y allí siguieron pasando los minutos, hasta que un celador muy simpático, al cabo de un rato, vino a buscarle para llevarle a planta. Las carcajadas eran ya generales en la estancia, y el único que no entendía qué ocurría era mi amigo Carlos...

A Fátima le pasó algo parecido, aunque en un contexto bien diferente. Dejó su coche híbrido en el taller, como había hecho otras veces. Después de firmar un par de papeles y de convenir los términos del mantenimiento, quedaron en que volvería a las cuatro para recoger el vehículo. Y allí estuvo, a menos cinco, dispuesta a ello. Encontró al recepcionista muy risueño y simpático, muy fuera de su seriedad habitual. Y nada de lo contenido en el completo manual de calidad de la marca aconteció desde entonces. Por allí desfilaron mecánicos y personal de administración, e incluso alguno de los directivos del grupo. Todo eran risas.

A Fátima se le hacía tarde. Había quedado de pasar a ver a Carlos, como amiga de él que era, porque quería interesarse sobre su fallida operación. Y, como la cosa siguiese así, no le iba a dar tiempo. Pidió que se agilizasen los trámites, ya que quería pagar y marcharse. Pero el ritmo seguía siendo lento. Finalmente, alguien le dijo que no hacía falta que pagase, y que podía llevarse el coche, si quería. No entendía nada. Al final, encogiéndose de hombros y pensando que algo raro pasaba allí aquel día, resolvió subirse al coche. Volvería a llamarles en breve, pero nadie parecía atender a razones. Huelga decir que, al subirse al coche y pulsar el botón de arranque, lo primero que salió en aquel salpicadero fue el mensaje que le había llevado hasta allí: “Mantenimiento pendiente en 0 km. Contacte con su concesionario”.

Volvió a bajarse y... pidió explicaciones. Le contaron que ese día... las intervenciones en los vehículos no iban en serio. “¿Que no van en serio?”. No. Ese día eran de broma. Se marchó enfadada. Pensó en ir a Consumo o pedir más explicaciones, pero ya era francamente tarde. “Bueno, el coche funciona y nada va a pasar por hacerle unos pocos kilómetros más. Ya lo arreglaré”. Y allá se fue, perpleja, incómoda y un tanto aturdida. Llegó al hospital justo cuando en la habitación de Carlos entraba alguien con la cena. Pero... ¿realmente no le habían operado, entonces? Carlos le contó que, después de que el celador le reintegrase a su habitación en planta, pasó por ella la Jefa del Servicio de Digestivo. Le explicó que no se preocupase, que todo iba bien pero... que ese día las intervenciones no se hacían en serio. En esa jornada todo era de broma. Hacían que hacían pero... sin realizar nada. Carlos no entendió nada y esperó a comentárselo a Fátima, que acababa de mandarle un mensaje diciendo que, por fin, iba para allí. Llegó un poco pálida, aún no repuesta de su experiencia en el concesionario y... abrió la boca de forma descomunal cuando Carlos le explicó la causa de que no estuviese aún operado. Ella se sentó. Y le contó su experiencia con el coche... Parecía que ese día nada iba en serio.

Obviamente, la experiencia que les cuento de Carlos y de Fátima no ha tenido lugar en la vida real. Me las he inventado, como podrán suponer. Sin embargo, fíjense en que no todo es así. ¿Ah, no? No, hay partidos políticos que llevan cuatro años negociando en broma la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial. Lo han dicho ellos mismos, justo después de la dimisión de su presidente. Ahora se han reunido, y lo han hecho de forma urgente, para empezar a negociar en serio. Y es que parece entonces que, en este ámbito, y no en el de la reparación y mantenimiento de vehículos o en el de la medicina, hay trabajos en serio y en broma. Ellos mismos se han retratado, a través de sus torpes palabras. Ahora empiezan a negociar.

No me paro en los detalles, de los que ya hemos hablado aquí y que son de todos conocidos. Una mayoría de un signo ha aguantado cuatro años con su mandato caducado, debido a intereses de a quien no le interesa perder tal sesgo de la actual composición. Y ello a pesar de la expresa separación de poderes que exige nuestra Constitución. Mal vamos y algo huele fatal. Y ahora, que sus señorías se pondrán a negociar en serio, y no en broma, aún se nos muestra una peor cara de todo ello: la de que nos toman el pelo y de que la inmensa e intensa partida de ajedrez en la que hemos convertido el ejercicio del poder se libra, incluso, contra los intereses de la ciudadanía... Y de los fundamentos más íntimos de la praxis democrática.