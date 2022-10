A primeros de octubre acudí a Barcelona a la celebración del 50 aniversario del club juvenil Padua del que fui directivo durante una década (1971-81). Viajé ilusionado y desempolvando en mi mente a personas, caras, apellidos, sucedidos, en fin, todo lo que allí había vivido. En cuanto llegué al lugar del evento, distinto de la sede del club, en un primer instante, todo eso se fue al traste: no conocía a nadie, buscaba rostros familiares, y no los hallaba. Afortunadamente, alguien sí me reconoció y por su apellido empecé a hilar enlazando con su hermano mayor, y a través de él a otros de su panda, de su generación y así pude asentarme en el ambiente familiar que fluía en esa celebración con centenares de papás y mamás felices, mozalbetes y mocitas bien criados y cantidad de críos correteando por doquier. Ahora recapacito sobre mi inicial sobresalto, pues es cosa que puede ocurrirnos a todos cuando echamos la vista atrás, es que habían pasado 50 años, medio siglo, que se dice pronto, pero son una porrada de años. Ahora me alegro por un motivo nuevo, porque he podido experimentar que la vida sigue, que siendo del pasado estamos en el presente y así hasta que Dios quiera. Bienvenidos y agradecidos sean los años pasados.