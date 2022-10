El malestar que nos anestesia

Existe una creencia cada vez más generalizada a pensar que los jóvenes (y también los maduritos) tienen tendencia a exagerar su propia salud mental. A que tienen cierta propensión a engrandecer y a magnificar cualquier situación de su vida cotidiana. De cualquier problema en grano son capaces de hacer una montaña de un tamaño épico. El problema está en el origen. En la enorme variedad y casuística que presenta el malestar psicológico y el emocional. El espectro de, por ejemplo, la ansiedad comienza a ser enorme. Anchísimo, con lo que dentro tienen cabida una gran variedad de problemas. Esta semana que ya se apaga se celebró el Día de la Salud Mental y, por lo visto, oído y leído a los verdaderos profesionales de esto, el problema del malestar se está agigantando. Tanto que ni las consultas privadas ni las raquíticas de las públicas, en unas condiciones de precariedad absoluta, pueden atender la inmensa marea de malestar que muchos banalizan.

Un dato curioso que conviene apuntalar es que realmente las enfermedades mentales graves no están creciendo. Sigue habiendo un porcentaje similar de esquizofrénicos o de personas con trastorno bipolar de las que había hace unos cuantos años. Eso no ha variado, ni probablemente variará. Pero ahora la gente se siente peor. Alicaídos, sin ganas, triste y con poco interés por las cosas de un mundo que nos come sin piedad. Que nos devora hasta los huesos sin darnos la oportunidad de defendernos.

El alemán Erich Fromm, de la escuela psicoanalítica y confeso marxista, decía en su libro Psicoanálisis de la sociedad contemporánea algo así como que las formas de vida cultural actual propician malestar y, por lo tanto, esa adaptación psíquica del individuo a su medio es lo que produce ese malestar. Venía a decir Fromm en una publicación de hace bastantes décadas, pero que no ha perdido ni un poquito de actualidad, que es el intento a veces desenfrenado que hacemos por intentar adaptarnos a un mundo hostil el que individualmente acaba por desadaptarnos.

Otro psicoanalista, Christopher Bollas, defendía una teoría similar. Solo que él le puso nombre, lo llamó “normopatía”, que es, así lo define él mismo, “el impulso anormal hacia una supuesta normalidad”. Su teoría es singular porque sostiene que los que intentan salirse de esa normalidad que nos va marcando una sociedad cada vez más atontada por las pantallas acaban pagándolo. Por lo general, con el sufrimiento que les implica verse apartados de la sociedad. Arrinconados. Los “normópatas”, todos aquellos zombis que están constantemente pegaditos al WhatsApp enviándose mutuamente chorradas, son aquellos que se dejan llevar por una sociedad infantilizada y no tienen los recursos adecuados para poder lidiar con las voces críticas. Así que, ya lo habrán adivinado, los “normópatas” abundan como setas entre los mandos altos y entre la clase política. Son incapaces de entender su entorno y de buscarle una explicación a lo que les rodea. Son como robots que se dejan llevar por una marea de sandeces y de ignorancia.

Ahora un filósofo. Herbert Marcuse, también alemán, tenía una teoría que venía a decir algo así como que los medios de represión más efectivos son aquellos que se disfrazan de libertades en aquellas sociedades más industrializadas.

Con este contexto, y en un mundo que va cada vez más acelerado, pasado de vueltas, es lógico que el malestar psicológico esté sufriendo como la espuma. Es lícito encontrarse mal porque es la propia sociedad la que nos conduce hacia un malestar patológico. Ahora también hay que tener muy en cuenta que el malestar tiene muchas caras y es poliédrico. Lo que a un adolescente le puede parecer un episodio dramático en su inestable existencia (no voy a poner ejemplos para no herir aún más las sensibilidades) a un adulto le puede parecer una chorrada de proporciones épicas y mostrarse incluso desagradable. Tenemos una tendencia bastante irritante a banalizar el sufrimiento de los demás. Quizá porque somos seres egoístas que solo miran para su propio ombligo porque, como ya les he demostrado, lo del altruismo es un cuento de los malos.

Al final, el malestar nos anestesia. Pero estamos en un callejón sin salida lleno a rebosar de “normópatas”.