Rigoberta Bandini, tetas y argumentos

Tiene tetas la cantante Rigoberta Bandini —las ha enseñado en algún concierto “al más puro estilo Delacroix”—, y también ha demostrado un par de ovarios. Estando en la cúspide del candelabro, gracias a un esfuerzo majado a mortero, desde el anonimato y sin grandes pirotecnias discográficas, decide que lo deja temporalmente, que, en cuanto termine la gira en curso, toma el portante para instalarse a la sombra de un cocotero a seguir componiendo canciones. La vida va demasiado deprisa, con curvas y sin biodramina. Pelota al suelo, y hace bien si le apetece: sus letras tienen gracia por la forma de reivindicar lo femenino, incluidas las madres, esos seres imprescindibles y generosos (a veces exasperantes) que siempre tienen caldo en la nevera.

La pescadera

A quien le encanta Rigoberta Bandini es a la pescadera del mercado donde suelo comprar, una mujer treintañera, licenciada en Filosofía, que escribe poemas y luce varios tatuajes, uno en el brazo izquierdo que dice: L’art pour l’art. El otro día no sé qué me contaba sobre Walter Benjamin mientras escamaba una lubina para el horno... Me gusta charlar con ella, aunque el pescado vuele ahora por las nubes, tralalalá. El otro sábado vino a cuento la Bandini por cómo le ha dado la vuelta a la canción aquella de los payasos de la tele, “lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Así planchaba, así así...”. El caso es que la pobre niña del hit tardofranquista nunca sale a jugar porque indefectiblemente se interpone una obligación doméstica —coser, barrer, cocinar, lavar, tender… ¡y rezar!—, una retahíla de tareas que la versión bandinista liquida en una sola: “Así bailaba, así así”.

Viudas casaderas

Las niñas boomer no percibíamos los mensajes que encriptaban las canciones del patio. “Arroz con leche, me quiero casar / con una señorita de la capital / que sepa coser, que sepa bordar / que sepa la tabla de multiplicar”. O la pobre viudita del conde Laurel, que deseaba repetir casorio y se quedaba a dos velas. Bah, las letras se nos daban una higa; nos importaba más que el recreo se alargara. El sidral y el regaliz. La semanada. Y que crecieran pronto las tetas (bueno, en realidad, esta cuestión encerraba sofismas envenenados).

Pero, como quien no quiere la cosa, la pescadera me habla de otra canción infantil espeluznante: “Don Federico mató a su mujer. / La hizo picadillo. / La puso en la sartén. / La gente que pasaba / olía a carne asada. / Era la mujer de Don Federico”.

Mi generación no la cantó. O no se estilaba en mi cole. O quizá quise sepultar el horror en lo más hondo del olvido.