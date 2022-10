Hay personas capaces de acciones abominables. Hechos que lo son no solamente por su contenido, sino por su enorme planificación y por la complejidad de los entramados puestos en marcha para cometerlas. Se delinque, así, no por casualidad o por oportunidad. Estamos hablando de ámbitos en los que existe la voluntad expresa de sus promotores de obtener ingentes cantidades de dinero así, sin el más mínimo de los escrúpulos. Estamos hablando, entre otras grandes lacras, de la trata de personas, la esclavitud de hoy en día.

La trata se ceba con los más vulnerables. Con aquellos que parten de una situación extrema, y que toman decisiones muy difíciles para salir de un contexto en el que están más arropados por sus congéneres. Es el caso de las personas que buscan un futuro mejor o huyen de un conflicto, lejos de sus casas y de sus familias y tantas veces a merced de las mafias. Son personas con finales, en muchos casos, terribles. Ellos son el objetivo de aquellos a los que no les importa nada más que sus beneficios económicos, al vender o utilizar personas, exactamente como cualquier otra mercancía.

Contra la trata, como con muchos otros crímenes lacerantes y graves, no cabe la ambivalencia o las posiciones tibias. Uno está activamente contra tal barbarie o está a favor, aunque sea por omisión. Mirando para otro lado, por ejemplo. Como todos los clientes de todo tipo de burdeles, por ejemplo, en los que se pudren ciudadanas de otras latitudes, obligadas a pagar hasta la extenuación por supuestas deudas contraídas a base de engaños. Si uno osa siquiera visitar tales antros, es cómplice de la trata. Sin paliativos.

Pero la depredación practicada por los que ejercen la trata va aún mucho más allá. ¿Conocen ustedes las redes ilegales de venta de niños y niñas para procesos que se dicen de adopción, sin garantías y al margen de la ley? Pues yo pude ver sus tentáculos, a la luz del día, en Centroamérica. Terrible. Y ahí hay muchos cómplices bienintencionados que, simplemente, no preguntan... Se les ve felices en un hotel internacional con sus nuevos vástagos, incapaces de preguntar si el mismo le ha sido robado a la madre a punta de pistola. O si, incluso, se le robó después de usar tal arma contra ella.

Pero esperen... Hay mucho más y cada vez huele peor. Hablamos también del comercio de niños y niñas para ponerlos a disposición de otros depredadores, que mediante prácticas pedófilas, muchas veces extremas, arruinan vidas inocentes. Y que, después de usarlas y mancharlas todo cuanto quieren, también muchas veces terminan con ellas. ¿De eso es capaz el ser humano? Sí. Ya ven. Y volvemos a personas supuestamente “normales”, a veces incluso de reputación intachable en el lugar en que viven. Porque, no se engañen, la trata —y, en particular, la trata de menores con fines de explotación sexual— es un mundo que mueve mucho dinero. Y el dinero, para pagarlo, hay que tenerlo... Ejemplos hay en las hemerotecas, que a todos nos han puesto los pelos de punta.

La lista de los horrores vinculados a la trata tiene más capítulos. Por ejemplo el del tráfico de órganos, muchas veces también de niños, niñas y jóvenes. Criaturas que son, literalmente, desmembradas o a las que se les retiran órganos vitales para... venderlos en el mercado, a personas que tampoco se esmeran en preguntar demasiado. Eso también existe, y es una realidad que pone en la picota a los más vulnerables. Como muchos de los niños y niñas que, huyendo de un infierno, se encuentran de bruces con otro mayúsculo. O con la nada.

Europa celebraba ayer, 18 de octubre, su “Día contra la trata de seres humanos”. Y, a nivel más general, existe también el “Día mundial contra la trata de personas”, celebrado cada 30 de julio. Son iniciativas muy importantes, que buscan que la trata no pase desapercibida, y que la opinión pública sea sensible a ella. Pero, además de los grandes titulares y de las acciones coordinadas contra esta esclavitud del siglo XXI, todos nosotros y nosotras deberíamos desterrar cualquier práctica que tenga que ver con la utilización y explotación de personas por terceros. Y esto implica, no tengan duda, estar muy alerta ante comportamientos cotidianos y situaciones no tan lejanas. No estamos hablando de algo tan poco habitual aquí... Se lo aseguro.