El conflicto entre Rusia y Ucrania está desvelando el uso de armas hasta ahora poco usadas, pero letales, que se camuflan con denominaciones ambiguas. Me refiero a la utilización de los mal llamados aquí drones, porque los podemos confundir con esos artefactos no tripulados, pero manejados desde tierra, mientras que los usados ahora por los rusos, atacando objetivos estratégicos de Ucrania, son los UAV (Unmanned Aerial Vehicle, vehículo aéreo no tripulado) iranís, apellidados Shahed (mártir) 136, —lo más correcto sería llamarlos aparatos suicidas, o “kamikazes”, porque en origen fueron miniaviones que se estrellan contra objetivos para provocar su destrucción, que no se recuperan tras cumplir su misión, cosa distinta de los drones auténticos que siguen sirviendo— que actúan como auténticos misiles, lanzados en manadas desde plataformas móviles, miniaviones a los que se ha añadido una carga explosiva y a los que se han prefijado las coordenadas del objetivo. ¿Y por qué su empleo ahora, en estos momentos de la contienda? Porque son baratos y mal deben ir los dineros en Rusia. Según informan los analistas, mientras que cada misil ruso puede costar, dependiendo del alcance, alrededor de los 3 millones de euros, un Shahed 136 saldría por 20.500 euros. Más baratos, pero destruyen y matan igual.