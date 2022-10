Cinco horas inmovilizados

Cada dos minutos se publica un estudio sobre algo en el mundo. Algunos —los que no están financiados por grandes empresas para convencerte de que beber tal cosa o comer de esto y aquello es muy saludable aunque el sentido común te susurre al oído que eso son patrañas— son lo bastante rigurosos y elocuentes como para ser considerados valiosos. Y esclarecedores. Por ejemplo, uno que, basado en un experimento de dejar a un montón de jóvenes sin móviles, concluye que se pasan una media de cinco horas diarias con el aparato en la mano. Tik tik tik tik, escribiendo mensajes o tok tok tok tok reenviando vídeos a mansalva.

Inmovilizados.

Cinco horas. Habrá, seguro, dedos que superen ese tiempo. No hay más que darse un paseo por la ciudad en hora punta juvenil para llegar a las mismas conclusiones. De forma individual o colectiva: el móvil como tótem estrepitoso alrededor del cual se arremolinan fieles seguidores de ropajes y peinados fotocopiados: la rebeldía clonada y domada con marcas bien visibles.

Sería sencillo, incluso pueril, recordar la cantidad de cosas que se pueden hacer en cinco horas, mucho más creativas, enriquecedoras y perdurables que estar absorto en una pantallita llena de apps estériles, redes sociales gritonas y videotecas cocinadas al sopor. No quiero que me abucheen por sugerir actividades tan mal vistas, tan pasadas de moda o de rosca como leer buenos libros, ver buenas películas (en copias decentes) o escuchar música que no perfore los oídos. Cosas y losas de la edad: pasará el tiempo y lo que hoy les parece tan gozoso mañana les aburrirá soberanamente y serán adultos con un dilema a resolver: vivir al dictado del móvil o tomar control sobre sus vidas reales para negarse a ser inmovilizados. Tú decides.