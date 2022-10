¿Qué tal están? Les saludo, de nuevo, en este sábado en el que nuestros pasos vuelven a converger. Y es que es fantástico que, de entre infinitas opciones disponibles, ustedes hayan decidido leer el contenido de esta columna. Gracias, porque ello no es otra cosa, fíjense, que tomarse la molestia de ver qué les quiero contar, para someterlo a su propio análisis. Se agradece la oportunidad de contribuir a nuestro crecimiento mutuo y, a partir de ahí, a un más trabajado estado de opinión colectivo.

Hoy es uno de esos días en los que no podemos permanecer ajenos a la realidad más arrolladora. Y, en este sentido, fijaremos nuestros ojos en la tormenta política acaecida en nuestro vecino Reino Unido. Bueno, vecino o no tan vecino, habida cuenta de la “espantada” que a la Unión Europea le ha dado últimamente este notable país, de gran tradición democrática. Pero, aún así, no cabe duda de que el Reino Unido sigue siendo una parte muy importante de Europa. Y su actual situación, entendámoslo, no le beneficia a nadie.

La primera lección que uno saca de la reacción en cadena allí producida, que ha devenido en la dimisión de su Primera Ministra en el tiempo récord de cuarenta y cuatro días es que, muchas veces, no hacen falta enemigos. Son tus propios correligionarios los que, con “fuego amigo” te pueden defenestrar. Te pueden hundir, y algunos disfrutan literalmente con ello. Y esto, que es una práctica habitual y sabida de los tories británicos, también se ha producido más de una vez por aquí. Y no hace tanto. ¿Lo recuerdan? También con los Jefes de la Oposición.

La segunda lección es que esto de bajar y subir los impuestos, que ha estado en el ojo de la polémica y que ha catalizado el desastre, no tiene una lectura única. Porque, se diga lo que se diga y aunque se quiera revestir de un carácter técnico inmaculado e intachable, son prácticas siempre ligadas, finalmente, a decisiones políticas. No puede ser de otra manera en este caso, cuando los que en un momento pontifican una de las soluciones para dinamizar la economía pasan a la postura contraria cuando de lo que se trata es de salvar los muebles, sin que haya transcurrido aún tiempo suficiente para ameritar tal cambio. Le pasó a Liz Truss, quedando en evidencia y viéndose tanto las costuras de sus cambios de criterio, que su relevo fue inevitable. Algo que en Reino Unido fue consecuencia directa de una situación que se vio como imperdonable. ¿Qué sucedería aquí ante algo similar? Tengo mis dudas...

Con todo, no es evidente que subir o bajar impuestos sean soluciones ampliamente defendidas o entendidas por toda la parroquia económico-financiera. Evidentemente los impuestos directos, como instrumentos progresivos que son, producen un papel regulador, redistribuidor y reequilibrador en la sociedad, mucho más allá que los indirectos. Y, en tal sentido, implican la necesidad de un mayor o menor esfuerzo por parte de los distintos segmentos socioeconómicos en la construcción de la casa común. Pero esto convive, y no lo olvidemos, con otra visión presuntamente técnica que nos dice que si tal presión fiscal excede determinados umbrales, el resultado puede desincentivar el hecho económico y, colateralmente, ser un paso importante más hacia la recesión y el fracaso de las políticas.

Al final, no deja de haber mucha ideología entreverada con lo técnico, de manera que nada es palmario. Yo he defendido siempre unos impuestos suficientemente armados, que permitan al Estado maniobrar con holgura y tener capacidad real de gasto, recurriendo poco al endeudamiento y siendo capaz de articular políticas públicas con margen suficiente. Sin embargo, he visto cómo se juega a vapulear tal punto de vista cuando, de viaje por territorios donde al Estado ni está ni se le espera, se oía el mantra sempiterno en los mítines de campaña: “Y vamos a bajar los impuestos...”. Tomen nota: hablamos de realidades en las que la presión fiscal media rondaba, en aquel momento, el dos por ciento. Glub. No me extraña que, en consecuencia, los hospitales o escuelas de aquellos países diesen, literalmente, miedo.

Mucho me temo que, sin llegar a este nivel de locura, cada vez vamos a escuchar aquí más de lo mismo. Se ha visto estos días pasados y creo, sinceramente, que desde algunas posturas políticas se va a seguir explotando este filón. Vender el bajar impuestos entendiéndolo como algo goloso para una parte del electorado, enfrentándolo a la posibilidad de subir impuestos de forma más selectiva, como forma de financiar el gasto y no mermar todavía más el depauperado bolsillo no ya del segmento socioeconómico más bajo, sino claramente también del medio. O de lo que era el medio, para entendernos...

En fin. A ver qué ocurre. Pero mucho ojo, gran parte del futuro se juega no tanto ya en las ideas y acciones reales, sino en la escenificación de todo ello. En un cierto Metaverso o limbo mediático y político, alejado de la calle. Por eso, en separar el grano de la paja y en llamarles a las cosas por su nombre estará la virtud. Y, ya saben, no esperen encontrar a demasiadas posturas virtuosas en la política. Seguiremos reflexionando.