Éxito en uno de los tres conciertos marcados en mi agenda como ineludibles esta temporada por varios motivos: el violinista Sergey Khachatryan, el director Andrew Litton y la quinta de Prokofiev. Se iniciaba el concierto con uno de los conciertos para violín más manidos en cualquier conservatorio como es el de Bruch. Un recital en el que el solista ya muestra su tarjeta de visita en la primera nota que emite. Ese sol inicial dejó a las claras que era pata negra. Y no se engañen pensando que es solo gracias al instrumento; producir sonido de esa manera se debe a muchos años de trabajo, de estudio, de búsqueda y de talento al servicio de la música.

Supo el maestro Litton, desde el inicio del timbal, lograr ese clímax introductorio para que el joven Khachatryan nos sobrecogiera en esa pequeña fermata inicial, para ir de menos a más en un concierto que dominó por completo. ¡Qué manos!

Les recomiendo que no solo se fijen en la mano izquierda cuando escuchen a un violinista, sino también en la derecha, que es la que produce ese sonido que encandiló a la audiencia, sacando lo mejor de ese violín italiano de 1734. Sutil, íntimo por momentos, legatissimo, límpido, con unos ataques precisos plenos de calidad, a veces inusitada vehemencia en la cuerda más grave, logrando una versión clásica y de gran personalidad, como demostró con sorpresivo y agradable lirismo en el segundo movimiento.

La orquesta estuvo fantástica desde el inicio, con un Litton siempre en contacto con el solista para recrear un acompañamiento claro y conciso, sobre todo en esos momentos de ostinato rítmico. Si la primera parte fue de sobresaliente, la segunda no se quedó atrás. La obra, la quinta de Prokofiev, fue creada antes de la victoria rusa contra los nazis y, casualmente, fue la última obra que dirigió el propio Prokofiev debido a un aparatoso accidente sufrido poco después.

Litton no defraudó. No sé cómo lo hizo, pero logró involucrar e hipnotizar a todos los músicos que estaban sobre el escenario para lograr esa fantasía musical que ocurrió.

No podría destacar ninguna sección más que a otra, ni a ningún solista, porque sería desmerecer a las otras, cuando el nivel de nuestra orquesta fue trepidante bajo las manos de Litton. ¡Qué manera de gesticular y lograr sonido las del maestro con la batuta! En apariencia sobrio y no muy ágil, pero todo lo contrario, acostumbrado a dirigir ballet y óperas, esta partitura se le quedaba pequeña, se giraba, se agachaba, alzaba sus brazos, movía sus manos pidiendo o frenando según el momento, todo en pos de la música y sonido que él tiene en la cabeza, y que en verdad consiguió hacer llegar al público, que aplaudió a rabiar, por lo que tuvo que salir a saludar al final más veces de las acostumbradas. Comunión total entre orquesta y maestro, que justamente no quiso reconocer los alardes y grandes solos de esta noche, premiando a todas las secciones. Más que justo.