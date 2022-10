Óscar Cano, ¿fútbol o verdad?

Vio el Dépor en Valdebebas cómo retrocedía el tiempo. Y no para bien ni para irse muy atrás. Esta vez no había un título, un ascenso o una remontada europea que echarse a la boca en plena anemia crónica. Solo revivía y revolvía el recuerdo de las desgracias cercanas, de la pegajosa realidad de hace dos semanas. El Dépor fue más él mismo que nunca ante el Castilla. El recuerdo del primer partido de Óscar Cano ante el Linares empezó a lindar con el terreno del espejismo. Sin Riazor siempre se ha vivido peor y cuando el grupo va justo, mucho más. El nuevo técnico necesita tiempo para reconducir al equipo tocado que ha heredado y, precisamente, es lo que no sobra. Los 100 días de gracia son una quimera y más cuando, por fútbol y por puntos, Racing y Córdoba van en sexta y pisan a fondo. Nadie le ha pedido un propuesta redonda en 15 días, ni siquiera que empiece a ganar por decreto, sí que compita o, al menos, que no disfrace la realidad. El deportivismo quiere puntos, fútbol y sinceridad. Faltaron los dos primeros, al menos no racanear la tercera. La grada no es tonta, tiene criterio. El que ha conformado en las buenas y, últimamente con un máster, en las malas. Había mil formas de proteger de manera más elegante y efectiva a un vestuario que necesita cariño. No hacía faltarse rociarse gasolina y prenderse fuego ni sobreactuar.

El Dépor parecía el filial y el Castilla, el equipo veterano. Lo peor no es perder, es la sensación de inferioridad

Como ya había ocurrido en otras ocasiones esta temporada, más que el resultado o los puntos lo peor son las sensaciones. Ese estancamiento del equipo, ese tendido inmovilismo, la ausencia de la calidad o de la chispa necesaria para que se produzca la reacción. En muchas fases del partido, el Dépor pareció el filial y el Castilla, el equipo veterano. Inferior. Si pierdes tu mayor baza ante un equipo que es casi una selección por calidad de las jóvenes perlas del fútbol español... Zalazar tuvo el empate, Soriano rondó en varias ocasiones el gol y la roja a Lapeña chafó la supuesta remontada. Pero queda el poso de esa inestabilidad en un entramado pillado por pinzas, de la falta de contundencia en las áreas y de la timidez y la horizontalidad contagiosa en el juego. Como si fuesen vasos comunicantes, si el equipo no está cómodo defendiendo ni creando ni está fino finalizando, todo se contagia, se quiebra ante las adversidades. No es sencillo visitar hoy en día Valdebebas, aunque sea un filial y aunque perviva el recuerdo de las fiestas aguadas por el Dépor a su hermano mayor. El equipo de Raúl cuenta con algún activo de Primera y lució como un grupo más hecho que cuando el Dépor se lo encontró en verano. El traspiés entraba en los parámetros, no así la falta de competitividad o esa rueda de prensa arrayana con la ciencia ficción. Esas comparecencias son el momento de la semana para comunicarse con la afición. La falta sinceridad solo trae desconexión y desapego.

El nuevo técnico necesita tiempo, pero recordar viejos males hace patente que el mal no estaba solo en el banquillo

Su discurso le puso en el foco y era lo que quería para reforzar y descargar de tensión y responsabilidad a un grupo que da tumbos. Revivir males supone que todo el problema no estaba ni está en el banquillo, que hay deficiencias que subyacen y a la mínima brotan. Más allá de que no se ha topado aún con un técnico que la exprima (Cano necesita tiempo), la plantilla no marca diferencias por calidad ante problemas estructurales, más bien los agudiza.

Ver titubear a Pablo Martínez en la salida de balón y a Lapeña sentirse inferior en la pugna de la roja con el imberbe Álvaro Rodríguez (2004) solo hizo más patente que se ha pisado en falso en esa zona. Había un problema el pasado verano y no se entró con fuerza en el mercado. La secretaría técnica insistió en lo que generaba dudas. Y ahora hay tres centrales de baja para recibir al Sanse y, de momento, pocas noticias de Barcia o de Puerto en las listas del primer equipo. Tampoco llega nada bueno de los laterales, con Antoñito fallón y Raúl tímido y poco contundente. Todos rezan por un Trilli capaz de aguantar un par de partidos. Quiera o no, el Dépor tendrá que acudir al mercado de enero para solucionar algunos de estos problemas. No es la mejor tesitura ni la mejor oferta la que se va a encontrar, no le quedará otro remedio.

Ver a Pablo errando, la pelea infructuosa de Lapeña en la roja y a Gorka sin jugar son ejemplos de que algo falló en verano

Tampoco hay mejores noticias ni habrá otra opción en la otra punta del campo. Si las imágenes de Lapeña o Martínez eran potentes, también lo es encontrar de nuevo a Gorka en el banquillo y sin minutos con un técnico nuevo y que le conoce de su etapa en Badajoz. El vasco o no está o el equipo no juega a lo que él necesita o le ha sobrepasado la magnitud de ser el ariete titular del Dépor. Por una razón u otra, se afianza semana a semana la idea de que empieza a convertirse en una apuesta fallida para el ataque. Sus 15 goles de la pasada temporada eran una garantía, pero tiene que estar a su nivel y darle el equipo un contexto para que saque lo mejor de sí mismo. Y ahora todo, él y el entorno, están lejos de ese punto. Svensson no debía estar arrinconado en el banquillo, como le ocurría con Borja, tampoco debe llevar todo el peso del ataque en un equipo como el Dépor. Al menos, no a principio de liga, necesita una maduración. Ya no es solo añoranza por Lucas, es todo. En esas dos líneas, incluso en la creación, a pesar de tener a Isi opositando a colarse en la media, el club tendrá que hacerse notar en el mercado, no dar una pincelada, como hizo hace un año con Álvaro Rey. Eso sí, primero habrá que otorgar bajas. No hay mayor síntoma de que algo ha fallado: contratar cuando no estaba previsto, despedir o ceder en meses, cambiar a un entrenador a destiempo...