Raimon Portell es uno de esos escritores, junto a Pepe Verdú y Félix Roig con su India y Pakistán, y además de Pere Ferrer o Elías Moltó y su arqueología, que han hecho de la palabra su verdadera identidad. No solo eso, sino que además de visitar el Taj Mahal o ir a Nepal y tirarse en parapente tiene un minuto para dar clases en un instituto y observar el mundo como los anteriores autores a través de sus gafas al estilo Sócrates. Quizás también tendría que unirse a ellos Francisco López Seivane con su libro el Maestro Imperfecto, de quien ya les hemos hablado. Una balada en el mar del Norte no es solo la última obra de Portell sino también esa mirada que todos llevamos dentro, aunque en muchas ocasiones no lo sabemos.

“Stil observa el mar del Norte desde lo alto de una duna. ¿Qué hace allí? Ni él mismo lo sabe. De hecho, su memoria apenas alcanza hasta el momento en que se despertó en una casa extraña dentro del cuerpo que se negaba a responder. No recuerda quién era antes, ni qué había hecho, ni siquiera cuál era su nombre”. Todos, como Raimon, en algún momento hemos sido maestros con letras mayúsculas y lo hemos dejado para dedicarnos a escribir obras quizás con pocas páginas, pero llenas de vida. Una vida apoyada en la experiencia que le ha tocado vivir. El propio Pepe Verdú cuando le preguntaron: ¿a quién nos recomendarías para pedir un texto?, nos dijo que a Raimon Portell sin duda ninguna. Es autor de numerosos artículos e incluso se supo acercar al mundo de la cocina siendo editor en su momento de distintas obras que han sabido sin ninguna duda profundizar en lo eterno. Nos cuentan que Francisco López Seivane se supo reunir de unos seiscientos alumnos cuando comenzó a indagar en la espiritualidad hindú en distintos centros y Félix Roig supo acercarse y divulgar todo lo concerniente al continente asiático. Fruto de ello serían reportajes de amplio calado, como sus encantadores de serpientes José Elías Moltó o Pere Ferrer, además de hablar de los tibetanos se han asociado con arqueólogos indios para un trabajo que ya se puede encontrar en las distintas universidades dada su calidad de textos y fotos con un enorme trabajo a sus espaldas. Todos seguramente irán con Raimon Portell en su Balada del mar del Norte y esperamos que alguna institución gallega los traiga para que nos puedan invitar a ir con la palabra y contar sus aventuras reconstruyendo el camino que sigue el protagonista para recuperar su identidad y su historia.