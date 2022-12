Porvenir de los Iglesias Montero

La ministra de Igualdad, Irene Montero, está siendo fuertemente criticada por haber, supuestamente, impulsado la entrada en vigor de una ley conocida como solo sí es sí, lo que ha propiciado, en unos casos, la supresión de varias condenas por violación y acoso sexual y, en otros, la reducción de las penas por esos mismos delitos. La ministra se ha excusado alegando que se trata de un problema de técnica jurídica que permite varias interpretaciones. Como lo demuestran las resoluciones de varios tribunales y, por tanto, habrá que esperar a que el Tribunal Supremo diga su última palabra para saber a qué atenernos.

Con el desapasionamiento que proporciona la distancia, tendrían que decirnos cómo se explica que los súper competentes juristas que figuran en la nómina de las administraciones públicas no hayan detectado el fallo; ni tampoco el Consejo del Poder Judicial, seguramente entretenido en sus interminables conspiraciones; ni el Tribunal Supremo en las suyas; ni eminentes procesalistas penales en sus cátedras; ni enredadores tocahuevos en sus bufetes de influencias. Pues bien, por ese cedazo tan exigente se convirtió en harina de otro costal, durante once largos meses, el menudeo de tramitaciones administrativas, la ley llamada a blindarnos con el solo sí es sí. No se aprecia por tanto que haya que cargar sobre las espaldas de la ministra la responsabilidad exclusiva de ese fallo legal, entre otras cosas porque en su aplicación se dio la circunstancia de que las penas aplicadas fueron de más duración que las todavía vigentes.

Lo cierto es que tanto ella como su socio en la gestión de Podemos concitan el interés de las tertulias ultramontanas. De la señora Montero se ha dicho (no sabemos con qué fundamento) que es una persona inculta, sin formación universitaria, ni historial profesional que avale su nombramiento para tan alto cargo. Un argumento, nada democrático, con los pies de barro. Sobre todo, cuando hemos conocido casos escandalosos de falsificación de títulos, de realización de prácticas académicas que nunca existieron, o de tesis por encargo de autor desconocido. Supimos de Irene Montero cuando apareció en el primer plano de la vida política española como pareja sentimental de Pablo Iglesias, por entonces máximo dirigente de Podemos, un partido que surgió de los debates del 15-M. A Iglesias se le suponía estar en posesión de un harén a medio camino entre la secta y el movimiento hippie. Al menos así se observaba desde círculos reaccionarios. Los sultanes acostumbran a construir palacios a sus favoritas (según oí decir a un excitadísimo locutor de radio) y ese era el destino del polémico chalé de Galapagar donde la pareja tuvo tres hijos. Un número infrecuente de descendientes, si hemos de fiarnos de los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística. Tres hijos tienen la consideración legal de familia numerosa y acreditan una confianza extraordinaria en el futuro de la Nación. Desde luego, mucho más optimista que el de cualquier pareja convivencial de la misma franja de edad.

Ignoro lo que el destino vaya a reservar a los Iglesias Montero, pero yo les deseo lo mejor. De momento, son unos adelantados. “Solo sí es sí”. Totalmente de acuerdo.