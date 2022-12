Cultivos de interior

Cumplidos tres años, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha enfrentado a una pandemia mundial, a una guerra en Europa y a una crisis energética sin precedentes. Todo ello, con una oposición que no ha dejado de poner palos en las ruedas y una ultraderecha dedicada a desestabilizar la democracia. Una situación trágica que, sin embargo, está siendo conducida sin caer al abismo.

¿Cómo estamos en este momento? Aunque reina la incertidumbre (basta un chasquido de dedos de Putin), España es el país de la zona euro con la inflación más baja, la Comisión Europea apunta que el PIB español crecerá por encima del conjunto de la UE en 2023, el paro sigue reduciéndose y el BBVA acaba de revisar al alza sus previsiones económicas y descarta que España entre en recesión el año próximo.

No nos engañemos, estos datos no reflejan un momento boyante, sino un mínimo de oxígeno para una situación asfixiante. Pero un oxígeno insuflado gracias a un rosario de medidas imprescindibles. En cabeza, la batallada excepción ibérica, que el PP calificó de “timo ibérico”. Los de Feijóo se aferraron al mantra de bajar los impuestos hasta el estridente hundimiento de Truss. El desastre económico causado por la premier más breve de la historia del Reino Unido permite imaginar qué hubiera supuesto un Gobierno del PP en España. Si falla la imaginación, siempre se puede recordar la aciaga Gran Recesión.

Aumento del salario mínimo interprofesional, transporte público gratuito, los ERTE de la pandemia, subvención a los carburantes, becas y ayudas al alquiler a los jóvenes, incremento de pensiones, más permisos de conciliación, aumento del Ingreso Mínimo Vital, apertura del mercado laboral a miles de jóvenes migrantes… la retahíla de medidas sociales actuales y próximas es más que notable. Y Cataluña ya no huele a contenedor quemado.

Un Gobierno de coalición que ha sido capaz de crear medidas acertadas y valiosas para paliar el desastre sobrevenido, pero que se muestra incapaz de sacar brillo a su obra. La suma de los dos partidos ha dado alas a la ambición política, pero sus diferencias están magnificando debates que solo laminan sus cimientos, distraen a la ciudadanía y, al fin, solo hacen el juego a la oposición. ¿De verdad cree Unidas Podemos que Pablo Motos es la gran preocupación de los españoles? ¿Pueden superar las socialistas que el Ministerio de Igualdad esté en manos de Irene Montero? Sí, ya sabemos, la pulsión suicida de la izquierda. O Narciso a punto de caer en el río donde admira su reflejo.

Semella que canto máis tempo pasa en Madrid máis vai murchando aquel antigo prestixio de home de estado que decote acompañaba a Feijóo de portas adentro do Padornelo. Pode ser que os aires da meseta que lle senten mal, finalmente el que naceu na confluencia de tres ríos de gran caudal —o Miño, o Sil e o Búbal— non se debe afacer ben á ribeira seca e fatídica para os galegos do Manzanares. Hai quen empeza a sospeitar tamén que o mérito da súa virtude administrativa non era máis ca un mito, unha lenda local alimentada por uns medios xenerosamente cebados con abundancia de fondos públicos, así como pola tremenda forza social dun partido que se mimetizou co estado en Galicia ata tal punto que a xente acabou por chamarlle Xunta ao que en realidade é o PP, e viceversa. Tampouco os datos macroeconómicos, nin os de creación de emprego, nin os demográficos nos últimos 13 anos, que deberan ser o sustento argumental dun tecnócrata comme il faut, dan para defender lonxe da casa os rendementos obxectivos dun modelo, o neoliberal, que Feijóo defendeu e implantou en Galicia co fervor dogmático dun alumno directo de Friedman no Chile dos segundos 70, fronte ao capitalismo paternalista do seu predecesor, o patriarca vilalbés. Pronto houbo que rectificar os resultados catastróficos da externalización parcial da sanidade pública mediante a fórmula dos concertos, o que sen dúbida contribuíu ao estado lamentable do Sergas na actualidade.

Pode ser, pensan os máis malpensados, que outra das claves para entender o fenómeno Feijóo sexan as comenencias da política madrileña, onde o PSOE e o seu mundo editorial botaba man del cada vez que precisaba deixar en evidencia a debilidade do liderado de Casado e a súa esquizofrenia ideolóxica, exacerbada pola aparición de Vox. O mesmo xogo que antes o elevaba por temperado agora, con Ayuso aumentando cada día os decibelios e apelando directamente á Moncloa, tende a escurecelo pola mesma razón, e semella xa imposible reproducir de novo no o PP unha autoridade interna como a que gozou Aznar no seu día. Como máximo, pode aspirar a un liderado discutido, como sempre foi o de Rajoy, con Ayuso interpretando agora o mesmo papel que Esperanza Aguirre no seu día, unha versión plebea daquela contenda de exalumnos de colexio maior, en sintonía coa mudanza de elites dirixentes que leva acontecendo na vella dereita europea nas últimas dúas décadas, análoga á das casas reais, o que sen dúbida demostra o vigor do seu instinto de supervivencia.

Vai callando, en suma, a idea de que Feijóo acabou sendo unha sorte de planta ou cultivo de interior ao que non lle senta ben o clima da intemperie. Fáltanlle aquela calor constante da prensa amiga, o rego por pingueira de toda unha tribo de aduladores profesional, os pesticidas que o protexían dos ataques dunha oposición aquí sempre ausente, adormecida ou fragmentada, a obediencia cega, en fin, dun partido afeito á vitoria constante no limes galaico que non dá atopado a paz alén do túnel de Guadarrama.