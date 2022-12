Hace un par de días, queridos y queridas, celebrábamos el Día Internacional del Voluntariado, a partir de que Naciones Unidas lo instaurase en 1985. En torno al mismo, en estas últimas jornadas han sido muchas las noticias y reportajes hablando de la salud y hasta del auge de este fenómeno, que moviliza hoy en nuestro país a más de tres millones de personas. En torno al mismo articulo hoy estas líneas, que comparto con ustedes. Porque la existencia de tal figura de colaboración social, desde mi punto de vista, va mucho más allá del trabajo concreto que nos permite realizar, a fondo perdido para los demás.

Yo creo que, de veinte años que llevo con ustedes dos veces por semana en esta ventana al mundo en La Opinión de A Coruña, habrá al menos otras tantas columnas hablando de ello. Al menos una cada año, por estas fechas. Pero es que no me canso de decirlo, y en el pasado dediqué bastantes esfuerzos a contarlo allá donde me llamasen. La idea central de mi punto de vista es que el hecho de la existencia del voluntariado dota de una nueva dimensión a la sociedad. Y que, profundizando en su ejercicio, la misma se vuelve mucho más vivible. Y, también, mucho más cimentada sobre sólidos pilares democráticos, teniendo en cuenta que los avances sociales se fundamentan en el empeño de un pequeño grupo de personas con firmes convicciones. El voluntariado es un firme compromiso, por un lado, pero también la asunción de que el trabajo no necesita ir ligado siempre a una praxis profesional, de forma remunerada. Pero diferenciando mucho ambas cosas: una cosa es el voluntariado, y otra las prácticas sin contraprestación económica u otras figuras, reservando espacios para cada uno de estos ámbitos disjuntos. Y hay que tener cuidado: ya se figurarán ustedes que ha habido intentos, muchas veces y por parte de terceros pícaros, de liarlo todo y, así, intentar precarizar el trabajo remunerado.

Pero el voluntariado es otra cosa. El voluntario no debe acercarse a una organización con la idea de “empezar por ahí...” como forma de poder luego quedarse en ella como profesional. Esa no es la idea, y para ello hay otras figuras. El voluntariado es un compromiso de vida. Y, de manera complementaria, la organización no debe generar expectativas a partir de experiencias de voluntariado. He conocido muchos desaguisados a partir de tal tipo de confusiones... “¡Cómo pueden seleccionar ahora a alguien nuevo para tal puesto, cuando yo llevo veinte años colaborando desinteresadamente...! “ Ya me suena, ya... Y parte de una concepción errónea. La colaboración desinteresada es una cosa, y la carrera profesional de cada cual, según las competencias que aporte, otra muy diferente. Y no es sano confundirlo. Nunca.

Cuando miro atrás, creo que he realizado demasiado voluntariado, sobre todo en algunas épocas muy concretas. Pecados de juventud. Ahora sigo en ello, pero con un par de colaboraciones muy concretas e incluso bastante escasas a veces. En otro momento viví el voluntariado con gran pasión, y en esto también hay que tener cuidado. Porque lo que se hace desde la voluntad de cada uno puede enganchar, y distraernos de la resolución de otros aspectos también importantes. Pero de todo se aprende. Y, además, cuando nos lo cuentan los que tienen mayor experiencia, por años, podemos sacar cosas también para nosotros. Por eso lo cuento aquí, porque creo que el voluntariado puede aportar mucho en la vida de cada persona y que, como decían algunos conciudadanos y conciudadanas en los reportajes que sobre el voluntariado he leído estos días, la vida con un trabajo altruista por los demás se convierte en una existencia diferente, mucho más rica. Estoy de acuerdo con ello. Pero... no se pasen. Cuiden lo profesional también y, sobre todo, lo personal. En el equilibrio dicen que está la virtud, y ahora veo tal aseveración en toda su plenitud. Darse a los demás y, también, cuidar lo de uno, entre otras cosas para poder seguir haciendo lo primero.

Quiero felicitar hoy, desde estas líneas, a todas las personas que realizan trabajo voluntario, en el campo que sea. Muchas de ellas casi no serán conscientes de ello, porque hay acciones que surgen y de las que casi no nos damos cuenta de su dimensión e importancia como trabajo voluntario. Pero están ahí, y existen. Y hay muchos ejemplos muy bonitos, motivadores y que nos inspiran cada día. Muchos, muy anónimos y, al tiempo, extremadamente necesarios para mantener a nuestra maltrecha sociedad en un rango de soportabilidad al menos vivible...

En fin... Suma y sigue. Hoy hablando de los que suman voluntades, para edificar un día a día mejor. Cuídense. Y sean felices, algo que también es posible proyectando parte de su energía y dedicación en los demás, como tantos voluntarios y voluntarias nos demuestran cada día.