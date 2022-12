¿Qué tal les va, queridos y queridas? Obvio decir que nos quedan muy pocos días para el fin de año, porque ahora es estrictamente verdad. No es ya que les cuente que en nada se termina 2022, como he hecho otras veces en un proceso de reflexión recurrente, sino que eso mismo está pasando ahora. Bueno, ya sé que no se trata de algo telúrico, fundamentado y enraizado en lo esencial, sino que más bien responde a convenciones humanas, comenzadas desde hace un tiempo escaso por una especie —la nuestra— que puebla el planeta en un lapso del mismo verdaderamente irrelevante desde la existencia de Gaia... Pero, a nuestra escala, no deja de ser algo importante, y está bien que seamos conscientes de ello... Son, por tanto, las últimas semanas de este año, 2022, que forma y formará parte de nuestro personal, particular e intransferible periplo vital...

Y, ya ven, las cosas siguen sucediendo mientras las horas van pasando y continúa adelante la línea del tiempo. Una de ellas, muy de actualidad, tiene que ver con una vieja aspiración y un viejo sueño, que se podría concretar en la existencia, algún día, de una forma de energía verdaderamente disponible, relativamente barata y, además y, sobre todo, inagotable. Como comprenderán, un verdadero cambio de paradigma en los tiempos que corren, donde algunos de los combustibles de los que nos abastecemos durante décadas experimentan cierto agotamiento, al tiempo que unos estándares necesariamente más exigentes desde el punto de vista medioambiental hacen que otros no sean ya viables. Me refiero, como ya habrán leído, a la fusión nuclear. Un campo que lleva mucho tiempo en estudio, pero a la que le falta todavía un importante recorrido en materia de seguridad y control, por ejemplo, para que pueda ser puesto en práctica en una instalación productiva. Pero... tiempo al tiempo. De lo que no cabe duda es de que eso está ahora un poquito más cerca... Y es que tal forma de energía ayer mismo recibía un importante espaldarazo, con el anuncio de científicos del prestigioso LLNL (California) —Lawrence Livermore National Laboratory, vinculado a Defensa— de que han conseguido, por primera vez, un balance neto energético positivo en una instalación experimental de fusión. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la enorme cantidad de energía necesaria para la puesta en marcha de la reacción física en que dos átomos del abundantísimo deuterio —un isótopo del hidrógeno con un protón y un neutrón— se unen para formar un átomo de helio —con dos protones y dos neutrones—, ha sido superada por la generada por la propia reacción una vez comenzada. Todo ello a escala experimental y con dificultades, pero superando la barrera energética que, hasta hoy, hacía de la fusión en laboratorio un fiasco en cuanto a rentabilidad. Y es que preparar el material para las condiciones en las que se produce la fusión es verdaderamente complejo y caro, por la gran cantidad de energía que consume en un principio. Algo que no sucede si el propósito es una fusión descontrolada y destructiva, como se hizo ya desde mediados del siglo pasado con la bomba atómica de tecnología de fusión, la bomba “H”, iniciada mediante la activación previa de una bomba de fisión que aporta la energía necesaria, pero que se complica mucho más cuando se pretende una fusión nuclear para su aprovechamiento controlado. Pero, entonces... ¿la fusión es segura? Sí, si llegamos a tener tecnología para confinar y controlar de forma estable el plasma, lo que se está ensayando o bien con muy potentes y antes jamás creados campos magnéticos, o utilizando —como en este caso— enormes instalaciones generadoras de luz coherente, láser. Lo cierto es que la fusión no produce residuos peligrosos, como en el caso de la fisión, y que la producción de energía en la misma es notablemente superior. Piensen en que un reactor de fusión vendría a ser, en algún modo, como una pequeña estrella. Y, de hecho, tampoco inventamos nada con ello: el Sol es un gigantesco plasma de fusión, en el que el hidrógeno se convierte en helio, produciendo además enormes cantidades de luz y calor. La fusión es la energía que mueve al Universo. Ya en el pasado son muchos los autores especializados que pronosticaron que, en un futuro, abordaríamos las necesidades energéticas mundiales a partir de la fusión nuclear. Algo que muchas veces es mirado con rechazo, por los atributos negativos que se le han asociado a menudo —muchos de ellos de forma fundamentada— a la energía obtenida a partir de procesos físicos en el núcleo. Pero que no es exactamente así en este caso: una fusión donde el confinamiento del plasma estuviese solucionado en una instalación industrial —piensen que no hay material que resista las condiciones para contenerlo— implicaría una energía limpia, barata, disponible y muy segura, sin muchos de los problemas de las actuales centrales nucleares y, particularmente, sin residuos de alta actividad. ¿El futuro energético de la Humanidad? Pues, junto con las renovables incluida la energía geotérmica a gran escala, quizá sí... La cuestión es hacerlo bien, y orientarlo verdaderamente a la resolución de los actuales problemas energéticos, por encima de cualquier otro interés... Pero... eso ya es harina de otro costal...